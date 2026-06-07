España: más de 1,2 millones de fieles acuden a la misa del papa León XIV en Madrid: "Una fuerza muy unificadora"

El papa León XIV preside la misa solemne en la Plaza de Cibeles de MadridAFP.

Publicado por Carlos Dominguez 7 de junio, 2026

Más de 1,2 millones de personas llenaron las calles de Madrid este domingo para asistir a la misa del papa León XIV, en la que el pontífice pidió un renacimiento de la fe católica en España. La misa se celebra el segundo día de la visita de siete días del papa en el país.

Cánticos y aplausos resonaron en el corazón de la capital mientras cientos de miles de fieles desbordaban la plaza de Cibeles. Los fieles comenzaron a llegar desde muy temprano y, desde kilómetros de distancia, se podían observar los ríos de personas avanzando lentamente hacia el emblemático punto de encuentro.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se unieron a las multitudes de devotos que ondeaban banderas españolas y del Vaticano en Cibeles para un servicio lleno de simbolismo religioso.

La fe como escuela viva para el presente

Antes del comienzo de la ceremonia, León XIV recibió la Medalla y la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida.

En su homilía, el papa León subrayó: "Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy". El pontífice también recordó que la religión "nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo".

Asimismo, León enfatizó que "nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común".

León XIV es "una fuerza muy unificadora"

Nico Aldeanueva, de 28 años, que visitaba Madrid desde Filadelfia, dijo a AFP que el papa era "una fuerza muy unificadora en un momento en el que tenemos división en tantos frentes diferentes".

"Parece que tenemos conflictos interminables y, por el momento, aquí puedes poner en pausa y disfrutar del momento y sentir la fe", añadió.

Tras la ceremonia, el papa presidió una procesión tradicional por la calle Alcalá, cuyo recorrido estuvo bordeado de claveles blancos y amarillos, los colores de la bandera del Vaticano.

Medio millón de jóvenes se congregan con el papa León XIV

El sábado, unos 500.000 asistentes, en su mayoría jóvenes, se congregaron con León fuera del estadio Bernabéu de Real Madrid para una vigilia de oración que se extendió hasta la noche.

El papa inició su visita con pompa y ceremonias en una recepción en el palacio real de Madrid, donde pidió que se pusiera fin a las "narrativas polarizantes" y a las "simplificaciones estériles".

Encuentro entre Abascal y León XIV

El mismo sábado, el presidente del partido conservador español VOX, Santiago Abascal, anunció en su cuenta de X que había saludado personalmente al papa León XIV durante su primera visita a España.

"Hoy he tenido la oportunidad de saludar a León XIV en su primera visita a España. Le deseamos que disfrute de la bienvenida de muchos españoles orgullosos de su Historia y de su identidad cristiana", escribió Abascal.

León XIV bendecirá la Sagrada Familia y concluirá su visita en Canarias

El papa viajará a Barcelona el martes y el miércoles, donde presidirá la bendición de la torre recién culminada de la Sagrada Familia, que ahora ostenta el título de la iglesia más alta del mundo.

Su visita concluirá el jueves y viernes en las Islas Canarias, donde centrará su atención en la cuestión migratoria. El archipiélago es uno de los principales puntos de llegada de inmigrantes irregulares, una travesía en la que miles de personas han muerto intentando cruzar el océano Atlántico.