El FBI despide a los analistas detrás del memorando que vinculó a católicos tradicionalistas con el extremismo

Publicado por VozMedia Staff 6 de junio, 2026

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) despidió a cinco analistas que participaron de la elaboración del 'Memorando Richmond', un documento que asociaba a ciertos grupos de ideología "católica tradicionalista radical" con posibles amenazas extremistas.

Según informó The Associated Press, entre los empleados despedidos se encuentran cuatro analistas de inteligencia y un analista supervisor.

"Esta medida es manifiestamente injusta, carece por completo de fundamento factual y va en contra de la política y los procedimientos habituales del FBI. Estas personas se merecían un trato mucho mejor por el servicio público excepcional y leal que prestaron para proteger nuestro país", expresó el abogado de las víctimas David Laufman, en un comunicado.

El memorando interno fue elaborado en enero de 2023 por la Oficina de Campo del FBI en Richmond, cuando el director del FBI era Christopher Wray. El documento de once páginas fue titulado de la siguiente manera: "El interés de los extremistas violentos con motivaciones raciales o étnicas por la ideología católica radical-tradicionalista presenta, casi con toda seguridad, nuevas oportunidades de mitigación".

El documento citaba entre sus fuentes al Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización sin fines de lucro criticada por sectores conservadores y organizaciones religiosas por clasificar como extremistas a grupos y movimientos que sostienen posiciones tradicionales sobre religión, familia y cuestiones culturales.

Además, y de cara a las elecciones presidenciales de 2024, sugería que algunos extremistas podían intentar utilizar comunidades religiosas tradicionales como espacios de reclutamiento o difusión ideológica.

Puertas para adentro, el FBI realizó una investigación interna sobre el memorando, todavía bajo la dirección de Wray. La misma no encontró pruebas de mala intención por parte de los autores, pero sí concluyó que no se ajustaba a los estándares adecuados y contenía algunos errores de juicio profesional.

La Administración Trump criticó duramente el memorando en un informe publicado en abril de 2026, titulado 'Erradicar los prejuicios anticristianos dentro del Gobierno federal'. El informe cita al 'Memorando Richmond' y lo presenta como uno de los ejemplos más significativos de presunto sesgo anticristiano dentro del Gobierno federal.