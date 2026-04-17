Todd Lyons renuncia como director interino del ICE

Todd Lyons, durante una comparecencia en el Congreso. Febrero de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de abril, 2026

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, presentó su renuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Permanecerá en el cargo hasta el 31 de mayo, fecha en la que se incorporará a un nuevo puesto en el sector privado.

El secretario del DHS, Marwayne Mullin, confirmó la marcha de Lyons a través de un comunicado. "Ha sido un gran líder del ICE y una figura clave a la hora de ayudar a la Administración Trump a expulsar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pederastas, terroristas y pandilleros", dijo.

"Ha reactivado una agencia a la que no se le había permitido desempeñar su labor durante cuatro años. Gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras", agregó Mullin, mientras le deseaba "suerte en su próxima etapa profesional".

Lyons ha desempeñado el cargo de director interino del ICE desde marzo de 2025.