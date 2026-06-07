Taiwán: los guardacostas se movilizan ante un operativo de China que "viola el derecho internacional"

Publicado por Carlos Dominguez 7 de junio, 2026

La Guardia Costera de Taiwán anunció este domingo que ha desplegado navíos para "responder adecuadamente" a una operación china en aguas al este de la isla, que en su criterio "viola el derecho internacional".

La acción se produjo después de que Pekín anunciara una "operación de aplicación de la ley" en la zona, en respuesta al reciente anuncio de Japón y Filipinas de iniciar conversaciones para delimitar su frontera marítima. China, que reclama soberanía sobre Taiwán, calificó esas conversaciones como "ilegales" y afirmó tener control total sobre las aguas involucradas.

Cuatro barcos oficiales chinos detectados

El Ministerio de Transportes chino organizó la operación a través de las policías marítimas de las provincias de Fujian y Cantón, según informó la agencia estatal Xinhua. Aunque no se dieron detalles sobre su duración ni si aún continúa, Taiwán confirmó que detectó cuatro barcos oficiales chinos que partieron del puerto de Xiamen y navegaron cerca de sus aguas restringidas al sudoeste de la isla.

La Guardia Costera taiwanesa indicó que ha mantenido un monitoreo constante de los movimientos chinos y "ha enviado los navíos necesarios para responder apropiadamente" a la situación.

Tokio y Manila inician negociaciones marítimas

La semana pasada, Tokio y Manila anunciaron el inicio de negociaciones para delimitar su frontera marítima, incluyendo una zona económica exclusiva y una plataforma continental, una decisión que generó una fuerte indignación en Pekín.

Este incidente refleja la creciente tensión en el Indo-Pacífico, donde China ha intensificado su presión militar y diplomática sobre Taiwán, mientras que Tokio y Manila buscan fortalecer su cooperación marítima.