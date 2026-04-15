El representante republicano Cory Mills rechaza comparaciones con Swalwell y niega motivos para su expulsión del Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de abril, 2026

El representante republicano Cory Mills explicó este martes no haber recibido ninguna indicación de que los legisladores estén preparando una votación para expulsarlo del Congreso, más allá de los últimos llamados para su salida luego de las controversiales renuncias de Eric Swalwell y Tony Gonzales en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Actualmente, Mills se encuentra bajo investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones que incluyen violencia en relaciones sentimentales y posibles violaciones de financiamiento de campaña, luego de que su exnovia obtuviera una orden de restricción en su contra el año pasado tras su separación y de que las autoridades respondieran a un presunto altercado entre Mills y otra pareja en su residencia en Washington meses más tarde.

A pesar de esto, Mills rechazó las comparaciones con sus colegas, argumentando que las circunstancias son completamente distintas. “No encajo ni siquiera en la misma categoría que Swalwell o Gonzales. Nunca fui arrestado, nunca participé en ningún proceso judicial, y básicamente se trató de una mala ruptura. Es interesante ver cómo eres culpable por acusación en lugar de cómo realmente funciona el Estado de derecho”, afirmó el representante por Florida durante una entrevista con el medio News Nation.

Mills también subrayó que las acusaciones en su contra son distintas a las que enfrentaron Swalwell y Gonzales. “Primero, no estoy casado, así que ese es un punto. Segundo, nunca he acosado sexualmente ni he tenido ninguna queja de personal o pasantes en el Capitolio. Simplemente no es una comparación justa. Esto es claramente un toma y daca político entre demócratas”, dijo el representante republicano, señalando que estaba separado de su esposa y en proceso de divorcio cuando se emitió la orden de restricción.

En medio de un mayor escrutinio por las acusaciones de conducta indebida contra Swalwell y Gonzales —ambos señalados por mantener relaciones con miembros de su personal en violación de las normas de la Cámara—, varios legisladores han pedido que Mills renuncie o enfrente la expulsión. Entre ellos se encuentran los representantes demócratas Nydia Velázquez, Chris Pappas y Andre Carson, junto a la representante republicana por Carolina del Sur Nancy Mace.