"Escalofríos": los astronautas de Artemis II dicen que el sobrevuelo lunar aún los estremece

Una vista de la Luna, con los bordes de los cráteres a lo largo del terminador AFP / NASA

Publicado por Virginia Martínez 9 de abril, 2026

(AFP) Tomaron millas de fotografías y documentaron numerosas observaciones durante su vuelo alrededor de la Luna, pero mientras se acercaban a casa, los astronautas de Artemis II dijeron el miércoles que apenas comenzaron a asimilar esta extraordinaria experiencia.

Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II de la NASA, dio cuenta de cómo lo vivido pone al límite la mente humana.

"Es un verdadero regalo. Y tenemos mucho en qué pensar, anotar y escribir. Entonces podremos sentir plenamente lo que acabamos de vivir", dijo durante una conferencia de prensa desde el espacio.

Los cuatro astronautas —los estadounidenses Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen— establecieron un récord de distancia de la Tierra durante su sobrevuelo lunar.

Los tripulantes espaciales hablaron con los medios de comunicación menos de dos días antes de que esté previsto el amerizaje en el océano Pacífico al final de su odisea de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

"Ni siquiera se empezó a asimilar lo que hemos vivido", dijo Glover. "Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de una bola de fuego también es algo profundo".

"Voy a estar pensando y hablando de todas estas cosas por el resto de mi vida", aseguró.

Wiseman dijo que el eclipse solar fue particularmente conmovedor: "De hecho, ahora mismo tengo escalofríos solo de pensarlo, me sudan las manos".

"Planeta frágil"

Cuando se les preguntó qué extrañarán de su experiencia en el vacío del espacio, Koch apuntó a "la camaradería".

"Echaré de menos estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito común, una misión común, trabajar duro en ello todos los días a cientos de millas de kilómetros de distancia con un equipo en tierra", dijo.

"Esta sensación de trabajo en equipo es algo que no se suele tener, ya sabes, como adulto", añadió Koch. "Quiero decir que somos tan cercanos como hermanos. Ese es un privilegio que nunca volveremos a tener".

Pero dijo que, aunque han estado compartiendo un espacio pequeño —y un inodoro que no funciona bien— desde hace más de una semana, no cree que esté lista "para que termine".

"Todo esto es un paquete. No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas que son incómodas, a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que tomemos algunos riesgos", afirmó. "Todas esas cosas valen la pena".

Koch dijo que al equipo le ha "encantado vivir en Orión", su cápsula espacial, aunque el recinto sea reducido.

"Es más grande en microgravedad", bromeó, pero "estamos chocándonos el uno con el otro el 100% del tiempo".

Hansen dijo que fue testigo de cosas "que nunca había imaginado" mientras volaba alrededor de la cara oculta de la Luna. Y zanjó que su perspectiva de la vida sigue siendo la misma: "Vivimos en un planeta frágil en el vacío y la nada del espacio".

"Nuestro propósito en el planeta como seres humanos es encontrar la alegría (...) y animarnos mutuamente creando soluciones juntos en lugar de destruir", dijo Hansen a los periodistas.

"Cuando lo ves desde aquí arriba, eso no cambia. Simplemente lo confirma", destacó.