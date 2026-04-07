Trump contacta con los astronautas del Artemis II y los invita a la Casa Blanca: "Han hecho historia y llenado de orgullo a toda América"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de abril, 2026

El presidente Donald Trump llamó este lunes a los astronautas del Artemis II poco después de que completaran su histórico sobrevuelo lunar y emprendieran el regreso a casa. El líder estadounidense conectó de forma remota y fue presentado por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, desde el Centro Espacial Johnson en Houston.

"Hoy han hecho historia y han llenado de orgullo a toda América, un orgullo increíble", dijo Trump a la tripulación en los primeros minutos de llamada. "Tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos últimamente, pero esto, no hay nada como lo que están haciendo, orbitando alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y batiendo el récord absoluto de mayor distancia desde el planeta Tierra”.

Tras su mensaje de felicitación, el presidente le pidió a la tripulación que describiera el sobrevuelo. El comandante Reid Wiseman fue el primero en tomar la palabra.

"La sorpresa del día: acabábamos de salir de un eclipse. Podíamos ver la corona del sol, y luego pudimos ver la alineación planetaria con Marte. Y todos comentamos lo emocionados que estamos de ver cómo esta nación y este planeta se convierten en una especie de dos planetas”, dijo Wiseman.

La astronauta Christina Koch se sumó a Wiseman con su propio recuento del día: “Señor presidente, es un placer estar aquí con usted para hablar sobre este día tan especial. Creo que uno de los momentos más destacados fue regresar de la cara oculta de la Luna y tener las primeras vistas del planeta Tierra después de haber estado incomunicados durante unos 45 minutos. Esto nos recuerda lo especial que es nuestro lugar y lo importante que es para nuestra nación liderar, y no seguir, la exploración del espacio profundo”.

Asimismo, el piloto de la misión, Victor Glover, cerró la respuesta con un mensaje de agradecimiento que abarcó mucho más que el día de hoy: "Es realmente especial para nosotros, pero es realmente especial para el equipo en tierra. Un equipo entero de personas de todo el mundo lo hizo posible, y solo queremos decirles gracias a todos ustedes por esto. Es la emoción y el honor de toda una vida haber estado en este viaje. Hoy fue increíble, pero este viaje de tres años ha sido increíble, y fue hecho por personas, hecho posible por el pueblo americano y el pueblo canadiense. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes”.

El mensaje de Canadá

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, también aprovechó el momento para dirigirse directamente al presidente en nombre de su país.

"En nombre de Canadá, el liderazgo espacial del que habló de América es verdaderamente extraordinario. Lo he dicho muchas veces antes. Una nación que lidera de esa manera y crea y establece grandes metas para la humanidad que lleva a otros países consigo es verdaderamente increíble, y sé que es una decisión muy intencional, no una decisión necesaria, una decisión intencional de liderar con el ejemplo y permitir que otros países como Canadá compartan nuestros dones y les ayuden a alcanzar estos objetivos mutuamente beneficiosos, como establecer una presencia en la Luna y eventualmente ir a Marte. Los canadienses están muy orgullosos de ser parte de este programa”.

Trump respondió contando que había hablado con Wayne Gretzky, el primer ministro canadiense y otros amigos en Canadá, quienes expresaron su orgullo por Hansen y la tripulación. "Tienen mucho valor", dijo el presidente. "Mucha valentía y mucha, mucha genialidad”.

Finalmente, el presidente invitó a toda la tripulación a la Casa Blanca tras su retorno.

"Les pediré su autógrafo", dijo Trump. "Porque realmente no pido autógrafos muy seguido, pero se lo merecen. Realmente son algo especial. Todo el mundo está hablando de esto, y espero recibirlos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde celebraremos sus increíbles logros y esfuerzos. Esto es grande. Esto es algo realmente grande. El mundo entero está hablando de ello. Y si tienen tiempo, yo sin duda encontraré el tiempo. He estado bastante ocupado también, como saben, pero absolutamente encontraré el tiempo, y nos reuniremos, y les daré un gran saludo en nombre del pueblo americano”.