El ICE hiere a un inmigrante ilegal luego de que intentara atacar a agentes con su vehículo
Las autoridades indicaron que "el 7 de abril de 2026, agentes de ICE llevaban a cabo una parada vehicular dirigida en Patterson, California, para arrestar a Carlos Iván Mendoza Hernández, un miembro de la pandilla 18th Street buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato".
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó de que un agente disparó e hirió a un inmigrante ilegal salvadoreño en California. La situación se dio después de que el hombre presuntamente utilizó su vehículo como arma contra los agentes del ICE durante un control de tráfico específico.
"Cuando los agentes se acercaron al vehículo, el sospechoso utilizó su coche como arma en un intento de atropellar a un agente. Siguiendo su entrenamiento, nuestros agentes realizaron disparos defensivos para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público", explicó el ICE en su cuenta de X.
“On April 7, 2026, ICE officers were conducting a targeted vehicle stop in Patterson, CA to arrest Carlos Ivan Mendoza Hernandez, an 18th Street Gang member wanted in El Salvador for questioning in connection to a murder. As officers approached the car, the wanted gang member… https://t.co/JbkIuQAba5— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 7, 2026
Además, las autoridades indicaron que el inmigrante ilegal fue trasladado a un hospital local.