¿Manipulación de datos? El rastreador de estadísticas de inmigración sustituyó los antecedentes penales de los detenidos por condenas

Publicado por Steven Richards 8 de abril, 2026

La principal base de datos independiente del país para el seguimiento de estadísticas de deportación —ampliamente citada por los medios de comunicación y los verificadores de datos— parece haber pasado recientemente de registrar detenidos con "antecedentes penales" a hacerlo con "condenas penales".

Esta nueva clasificación, que también fue adoptada por otra base de datos estándar de seguimiento de inmigración, ofrece cifras ampliamente citadas por los medios de comunicación y los verificadores de datos para sugerir que la Administración Trump está deteniendo a un gran número de inmigrantes ilegales que no son sospechosos de haber infringido leyes adicionales.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado, el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) cambió la forma en que analizaba los datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración, para enfatizar las condenas penales en lugar de los antecedentes penales, que pueden incluir arrestos que nunca derivan en condenas.

Surgen dudas sobre si las medidas de deportación de Trump se describen con precisión

TRAC, un proyecto iniciado en 1989 en la Universidad de Syracuse, es conocido como una fuente de referencia de primer nivel para informar sobre datos del Gobierno federal y por compilar estadísticas sobre delitos federales y la aplicación de las leyes de inmigración. Los medios de comunicación citan con frecuencia sus datos para informar sobre la ofensiva de la Administración Trump en materia de inmigración.

El cambio en la terminología, que también ha sido adoptado por otro recién llegado a la escena —el Proyecto de Datos de Deportación de Berkeley— plantea interrogantes sobre si los esfuerzos de deportación de la Administración Trump están siendo descritos con precisión.

"[Ellos] cambiaron su propia metodología —TRAC lo hizo en Syracuse—, que consistía en que antes consideraban que cualquiera con antecedentes penales o un arresto figuraba en la categoría de 'criminal', y luego lo desglosaban diciendo: tiene una condena penal, tiene cargos pendientes, o lo que fuera", Sean Kennedy, Director de Política de la Law Enforcement Legal Defense Fund, declaró al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Sólo quitaron el número de cargos pendientes. Así que cuando CNN va y lo publica, dicen, oh, sólo el 30% tiene condenas. ¿Qué? Qué listón tan bajo", añadió Kennedy.

Los datos más recientes que figuran en el sitio web de TRAC "Immigration Detention Quick Facts" indican que la Agencia de Inmigración y Aduanas tiene actualmente 68.289 personas detenidas en Estados Unidos. De estos detenidos, el TRAC informa de que la gran mayoría, el 73,6%, no tiene "ninguna condena penal".

Lo que el resumen oculta es que, además del 26% de detenidos con condenas penales, otro 26% de los detenidos tiene cargos penales pendientes, según la base de datos subyacente del sitio web de TRAC. Esto significa que aproximadamente el 52%, más de la mitad de todos los detenidos actuales, tienen antecedentes penales de algún tipo - una hoja de antecedentes penales - que incluye detenciones, cargos y condenas.

Precisamente el año pasado, TRAC solía destacar a los detenidos con antecedentes penales de este tipo en lugar de únicamente condenas. Por ejemplo, una versión archivada del sitio web muestra que el pasado mes de febrero el 45,3% de los detenidos por ICE tenían "antecedentes penales", incluidas condenas y cargos. No está claro cuándo cambió exactamente TRAC su terminología.

"Definir lo que significa ser un delincuente extranjero"

TRAC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Just the News.

Los verificadores de datos y los medios de comunicación han utilizado datos de TRAC o del Proyecto de Datos de Deportación de Berkeley para contrarrestar las afirmaciones de la Administración Trump de que está apuntando a "lo peor de lo peor" en sus acciones de aplicación de las leyes de inmigración y, en cambio, sostener que se está enfocando principalmente en inmigrantes ilegales que no son sospechosos de haber violado leyes adicionales.

FactCheck.org, una importante plataforma de verificación de datos, publicó un artículo en enero en el que afirmaba que, "aunque la Administración Trump insiste en que está apuntando a 'lo peor de lo peor' en su aplicación de las leyes de inmigración, no ha proporcionado información que lo respalde, y los datos disponibles sugieren que esa afirmación se ha vuelto menos precisa con el tiempo".

El sitio web cita específicamente la disminución en la proporción de detenidos que tienen condenas penales como evidencia de una "transición hacia detener a un mayor porcentaje de inmigrantes sin antecedentes penales".

"Lo que estamos viendo en estos casos es que están definiendo lo que significa ser un extranjero criminal", dijo Kennedy a Just the News.

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