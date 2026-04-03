Trump pide al Congreso $152 millones para reabrir la prisión de Alcatraz

Publicado por Víctor Mendoza 3 de abril, 2026

(AFP) El presidente Donald Trump pidió el viernes al Congreso $152 millones para comenzar a reconstruir la famosa prisión de Alcatraz, en línea con su visión de devolver a la actividad esta antigua cárcel en una isla.

Trump ha impulsado la reapertura de Alcatraz desde el año pasado, presentándola como un símbolo de una postura más dura frente al crimen.

La solicitud de fondos fue incluida en el proyecto de presupuesto de la Casa Blanca para 2027 enviado al Legislativo. Cubriría el primer año de reformas para convertir la prisión ubicada en la Bahía de San Francisco en un "centro penitenciario seguro de última generación".

Trump apunta a que Alcatraz albergue a los delincuentes más peligrosos del país.

El medio Axios, citando a funcionarios de la Administración Trump, informó de que cualquier complejo carcelario de máxima seguridad allí tendría que construirse desde cero, lo que situaría el costo total en torno a los $2.000 millones.

Alcatraz, que se inauguró como penitenciaría federal en 1934, fue considerada en su momento como una de las prisiones más seguras de Estados Unidos debido a su ubicación y a las fuertes corrientes de agua que la rodean.

Alojaba a un número relativamente reducido de reclusos, incluidos presos de alto perfil como Al Capone.

La fortaleza insular pasó a formar parte del imaginario cultural estadounidense tras la fuga de tres presos en 1962, que inspiró la película "Fuga de Alcatraz", protagonizada por Clint Eastwood.