Trump critica los sobrecostes del Obama Presidential Center en Chicago

Publicado por Jim Talamonti | The Center Square 8 de noviembre, 2025

Chicago vuelve a estar en la mente del presidente Donald Trump, pero esta vez el comandante en jefe se centra en los retrasos y los sobrecostes del Obama Presidential Center.

Durante la campaña electoral de los candidatos políticos del Partido Demócrata, el expresidente Barack Obama criticó a Trump por los proyectos de renovación de la Casa Blanca y los recortes en las ayudas federales para la alimentación.

Trump se refirió a los comentarios de Obama durante un discurso pronunciado el miércoles en el American Business Forum de Miami.

"'Estoy diciendo que Donald Trump es una persona malvada'. Yo no soy una persona malvada. Solo quiero que mi país vuelva a ser grande, ¿está bien?", dijo Trump.

El Obama Presidential Center tiene prevista su inauguración la próxima primavera en el sur de Chicago, aunque el proyecto se ha retrasado varias veces y los costes estimados de construcción han aumentado desde una cifra inicial de alrededor de $350 millones hasta al menos $830 millones.

"Pregúntale cómo le va con la biblioteca de su museo. Tiene un sobrecoste de cientos de millones de dólares. El proyecto se ha paralizado por completo. Lo construyó en una ubicación que no es especialmente buena. No se dedica al sector inmobiliario, ya sabes, no sabe nada de ubicaciones", dijo Trump.

El presidente volvió a criticar a Obama durante un anuncio no relacionado en la Casa Blanca el jueves.

"El hermoso edificio que Obama está construyendo en Chicago para el museo, que ahora está cerrado y no pudieron terminarlo, ¿qué dijiste?, con unos cinco años de retraso y un sobrecoste de alrededor del 2.000 %, y luego nos dice cómo gestionar Medicaid", dijo Trump.

El Centro Presidencial Obama no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La construcción ha sido objeto de críticas por parte de grupos ecologistas y defensores de la comunidad del sur de Chicago. El proyecto ha supuesto la tala de cientos de árboles en Jackson Park.

A principios de este año, una empresa de ingeniería que trabajaba en el centro afirmó que las acusaciones de discriminación racial contra un subcontratista negro del proyecto eran infundadas. La empresa de ingeniería con sede en Nueva York respondía así a una demanda que la acusaba de actuar con intención racista al criticar el supuesto bajo rendimiento de una empresa subcontratista de hormigón propiedad de negros. La demanda atrajo la atención nacional sobre los objetivos de diversidad, equidad e inclusión relacionados con el proyecto.

La primera piedra del centro se colocó en 2021. Según el sitio web de la Fundación Obama, la inauguración del Obama Presidential Center está prevista para 2026.

Catrina Barker y Kevin Bessler contribuyeron a esta historia.

© Just The News