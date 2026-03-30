El ICE pide retener a un inmigrante por doble homicidio y reabre el debate sobre las políticas 'santuario'

Publicado por Diane Hernández 30 de marzo, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a las autoridades locales de Charlotte, en Carolina del Norte, que no liberen de custodia a un ciudadano venezolano de 22 años acusado de dos asesinatos, en un caso que ha reactivado el debate sobre las políticas de “ciudades santuario” en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ha emitido una orden de detención migratoria contra el sospechoso, identificado como Angelvis Jesús Quintero Fernández, quien fue arrestado el 23 de marzo por la policía de Charlotte-Mecklenburg. El joven enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión con arma mortal, posesión de arma robada y conspiración para cometer delitos graves.

Los delitos de Quintero Fernández

Según las autoridades, Quintero Fernández está acusado de haber disparado mortalmente contra Ludvin Antonio Guzmán Morales, de 44 años, el 24 de enero, y contra Luis Gutiérrez Mora el 22 de marzo, ambos en hechos ocurridos en el área de Charlotte.

En un comunicado oficial, el DHS instó a los responsables políticos del condado de Mecklenburg, considerado una jurisdicción santuario, a coordinar con ICE antes de cualquier eventual liberación del detenido. La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que la cooperación entre autoridades locales y federales es "necesaria para garantizar la seguridad pública".

Las irregularidades bajo la Administración Biden CBP One, implementada durante la administración del expresidente

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​De acuerdo con la información oficial, el detenido permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. ICE reiteró su petición de ser notificado antes de cualquier decisión sobre su liberación, en línea con sus procedimientos habituales en casos que involucran a personas sin estatus migratorio regular. El caso también ha generado declaraciones de carácter político. Desde el DHS se señaló que el acusado habría ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 tras utilizar la aplicación, implementada durante la administración del expresidente Joe Biden para gestionar citas en la frontera sur. Funcionarios federales vincularon este mecanismo con el ingreso del sospechoso al país, aunque no se han presentado en este contexto evaluaciones judiciales sobre ese proceso.​De acuerdo con la información oficial,mientras avanza el proceso judicial. ICE reiteró su petición de ser notificado antes de cualquier decisión sobre su liberación, en línea con sus procedimientos habituales en casos que involucran a personas sin estatus migratorio regular.

Las políticas de ciudades santuario

El episodio se produce en medio de un debate más amplio sobre las políticas de ciudades santuario, que limitan la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración. Según datos citados por el DHS, en Carolina del Norte cerca de 1.400 personas con antecedentes penales habrían sido liberadas en los últimos años sin notificación a ICE, aunque estas cifras no fueron detalladas en el comunicado.

Las autoridades locales no han emitido hasta el momento una respuesta pública sobre la solicitud específica de ICE en este caso.

El proceso judicial contra Quintero Fernández continúa en curso, mientras el caso concentra atención tanto por su gravedad penal como por sus implicaciones en el debate migratorio en Estados Unidos.