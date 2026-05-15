La paciencia provida se agota con Trump por la píldora abortiva tras el fallo de SCOTUS: "Haga lo que debe hacer"

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

"Haga lo que debe": el contundente mensaje del movimiento provida a Donald Trump no deja lugar a dudas. Con las midterms a menos de seis meses vista, el descontento de grupos cristianos y en defensa del no nacido con la Administración federal no augura un buen panorama a los republicanos.

Un desapego que sigue creciendo ante la inactividad de la FDA en derogar la ley de Biden que permite la dispensación telemática de la píldora abortiva que deja en papel mojado las legislaciones de estados rojos y que vivió una nueva escalada tras la decisión de la Corte Suprema de permitir temporalmente que este sistema siga adelante.

Tras el fallo de SCOTUS, con la única disidencia de Samuel Alito y Clarence Thomas -quien llegó a hablar de "negocio criminal" en su escrito de desacuerdo-, los principales grupos provida dejaron claro que no es el Alto Tribunal el único al que pedir cuentas. Y es que hace ya casi un año y medio que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y la norma de la FDA de Biden sigue vigente, llevando el aborto a números récord en el país y permitiendo que los estados demócratas vulneren sistemáticamente las leyes republicanas -como la del latido- para enviar la píldora sin ningún tipo de supervisión ni cuidado a mujeres en territorio conservador.

"Resolver este asunto y restablecer de inmediato la dispensación presencial"

Marjorie Dannenfelser, presidenta de la Susan B. Anthony Pro-Life America, quien ya había advertido en varias ocasiones al presidente de que su ambigüedad sobre el aborto puede costarle cara en las midterms de noviembre, volvió a exigir medidas rápidas y contundentes sobre este grave asunto:

"Urgimos a la Administración a que haga lo que debe: resolver este asunto y restablecer de inmediato la dispensación presencial, al tiempo que se lleva a cabo sin demora una revisión exhaustiva de la seguridad de la mifepristona. Nos sentimos profundamente decepcionados por el hecho de que el Tribunal Supremo no haya respondido con compasión al daño que se está produciendo en todo el país y no haya puesto fin al peligroso régimen de venta por correo de medicamentos abortivos. La decisión de hoy no aborda el fondo del asunto, ya que devuelve el caso al Quinto Circuito".

"Socava el derecho de los estados a proteger la vida y pone en peligro a las mujeres"

Por su parte, el presidente del Family Research Council, Tony Perkins, apuntó que “La decisión tomada hoy por el Tribunal perpetúa la política de la era Biden sobre el aborto por correo, que socava el derecho de los estados a proteger la vida y pone en peligro a las mujeres. Esta política, que mantuvo la FDA de Trump, ha provocado un aumento estimado del 21 % en el número de abortos".

También la activista Lila Rose, que se ha visto con Kyle Diamantis, comisionado en funciones de la FDA tras la renuncia -por la presión sobre la píldora abortiva entre las principales razones- de Marty Makary el pasado martes, urgió a la Administración a actuar de manera rápida y contundente: "La FDA debe actuar ya. Prohíban la píldora abortiva".

"La FDA debe actuar ya. Prohíban la píldora abortiva"

En su cuenta de X, Rose destacó el escrito del juez Thomas y expuso claramente la situación y las vulneraciones de leyes existentes, tanto estatales como federales, que se están permitiendo y lo que está en juego mientras la norma de la FDA de Biden siga vigente:

"Estos medicamentos se están enviando a otros estados para matar a niños no nacidos, incluso a estados que han tomado medidas para proteger la vida. La industria del aborto está intentando utilizar las píldoras por correo para invalidar la sentencia Dobbs y anular las leyes provida en todo el país.

La ley federal vigente conocida como Ley Comstock ya prohíbe el envío por correo de medicamentos abortivos. Debe hacerse cumplir porque ninguna empresa dedicada al aborto tiene derecho a enviar la muerte por correo y ningún estado debería verse obligado a ver cómo sus leyes provida son anuladas por abortistas de otros estados. La FDA también debe tomar medidas. La píldora abortiva debe retirarse del mercado".

Optimismo provida con el nombramiento de Kyle Diamantis

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​De acuerdo con la revisión de las píldoras abortivas es una prioridad absoluta" para él y para la Administración. Los grupos provida recibieron con agrado el nombramiento de Kyle Diamantis como comisionado en funciones de la FDA tras la salida de Marty Makary, al que se acusaba de no dar la suficiente importancia al aborto.​De acuerdo con Lila Rose , en un encuentro con Diamantis, éste le aseguró que él "es provida" y que "" para él y para la Administración.

"Deja a las mujeres aisladas en caso de emergencias médicas"

Carol Tobias, presidenta de la National Right to Life destacó que el impacto real de este fallo en la salud de las mujeres, en especial en casos que pueden derivar en emergencias médicas:

"Esta decisión es profundamente preocupante, ya que deja a las mujeres expuestas a potentes medicamentos abortivos. Las mujeres que se enfrentan a embarazos inesperados merecen una atención médica y un apoyo reales, no un sistema de aborto por correo de 'talla única' que minimiza los riesgos y deja a las mujeres aisladas en caso de emergencias médicas.

Cuando los medicamentos abortivos pueden pedirse por Internet con una supervisión médica mínima y enviarse directamente a los hogares, las mujeres se vuelven más vulnerables a la coacción, la manipulación y la explotación. Ya ha habido informes inquietantes de parejas abusivas que obtienen medicamentos abortivos y se los administran a las mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. Un sistema regulador con salvaguardias más débiles facilita la comisión de estos delitos y dificulta su prevención".