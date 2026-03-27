Una corte de apelaciones dictamina que los inmigrantes ilegales pueden ser detenidos sin fianza

Publicado por Just The News / Elyse Apel | The Center Square 27 de marzo, 2026

(The Center Square) - Un segundo tribunal federal de apelaciones se ha puesto del lado del esfuerzo de la administración Trump para detener a inmigrantes ilegales sin fianza.

En una decisión dividida publicada el miércoles, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito dictaminó que los inmigrantes ilegales detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos pueden ser considerados como "solicitantes de admisión".

Esa clasificación permite a las autoridades federales retenerlos sin audiencia de fianza mientras continúa el procedimiento de deportación.

El dictamen revocó la sentencia de un tribunal inferior y siguió a una decisión similar el mes pasado del Quinto Circuito, que también confirmó la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para negar audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos en todo el país.

La fiscal general Pam Bondi aplaudió la decisión, calificándola de "victoria judicial masiva"en las redes sociales.

El caso se centraba en Joaquín Herrera Ávila, un ciudadano mexicano detenido en Minnesota en agosto de 2025 por carecer de documentos legales,a pesar de llevar más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Un juez federal de distrito había dictaminado previamente que debía ser elegible para una audiencia de fianza, al considerar que no estaba "buscando admisión" bajo la ley.

Pero el Octavo Circuito revocó ese fallo, con el juez Bobby E. Shepherd escribiendo para la mayoría.

"Ser 'admitido' no significa simplemente estar presente en Estados Unidos", dijo en el fallo de 11 páginas. "Según la ley de inmigración, significa haber hecho una entrada legal en el país".

Shepherd añadió que un "solicitante de admisión" es también un inmigrante ilegal que "busca ser admitido", lo que significa que el Gobierno puede detener a esas personas sin fianza.

El juez Leonard Steven Grasz se unió a Shepherd en la mayoría, mientras que el juez Ralph R. Erickson disintió.

Erickson criticó el fallo como "una interpretación novedosa" de la ley federal. Señaló que, aparte de una única condena por conducir bajo los efectos del alcohol, Ávila había vivido"una vida respetuosa con la ley" en Estados Unidos.

La administración Trump saludó el fallo como una gran victoria para su agenda de inmigración.

"VICTORIA MASIVA DEL TRIBUNAL contra los jueces activistas y para la agenda de ley y orden del presidente Trump", dijo Bondi. "La ley es muy clara, pero los demócratas y los jueces activistas no han querido aplicarla. Esta administración lo HARÁ. Imaginen cuántos crímenes de extranjeros ilegales podrían haberse evitado si la izquierda simplemente hubiera seguido la ley?"

Con los jueces federales divididos sobre el tema, este nuevo fallo podría establecer un potencial enfrentamiento en el Tribunal Supremo.

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