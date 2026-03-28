Bank of America pagará $72.5 millones a víctimas de Epstein tras ignorar señales de tráfico sexual

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de marzo, 2026

Bank of America acordó pagar $72.5 millones para resolver una demanda colectiva presentada en nombre de cientos de víctimas del financista pederasta Jeffrey Epstein. El acuerdo, anunciado este viernes en un tribunal federal de Manhattan, aún requiere aprobación judicial.

La demanda sostenía que el banco ignoró señales evidentes de que las cuentas vinculadas a Epstein eran utilizadas para financiar y encubrir sus abusos. Entre los indicios que, según la acusación, debieron haber disparado alertas: cuentas abiertas a nombre de mujeres jóvenes extranjeras sin empleo ni ingresos demostrables, abiertas por instrucción directa de empleados del financista.

El banco negó haber facilitado delitos de tráfico sexual, pero optó por el acuerdo para, según sus propias palabras, cerrar el asunto y dar mayor resarcimiento a las víctimas.

No es el primer banco en llegar a este punto. JPMorgan Chase, que mantuvo una relación comercial con Epstein de cerca de 15 años, pagó $290 millones en un acuerdo previo. Deutsche Bank, que administró sus cuentas durante aproximadamente cinco años, pagó $75 millones. Bank of America se suma ahora como el tercero en la lista, con una relación que comenzó en buena medida cuando JPMorgan ya había cortado vínculos con él.

El acuerdo cubre a víctimas que sufrieron abusos entre 2008 y 2019. La demandante principal llegó desde Rusia en 2011, tenía alrededor de 20 años y, según la demanda, fue abusada más de cien veces y sometida a una vida de dependencia total.

El caso también puso en el centro de atención a Leon Black, el multimillonario de capital privado que transfirió unos $170 millones a Epstein desde sus cuentas en Bank of America. Black sostiene que los pagos correspondían a servicios legales y de planificación patrimonial. No fue demandado ni forma parte del acuerdo.

Epstein murió en 2019 en su celda mientras aguardaba juicio federal por tráfico sexual, en lo que las autoridades determinaron como un suicidio.