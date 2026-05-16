Gerrymandering: la Corte Suprema asesta un fuerte revés a los demócratas tras rechazar el restablecimiento del nuevo mapa electoral de Virginia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de mayo, 2026

En un giro inesperado de los acontecimientos, los demócratas sufrieron un tremendo revés en la guerra de distribución de distritos de cara a las midterms luego de que la Corte Suprema se negara a intervenir y restablecer el nuevo y controversial mapa electoral de Virginia, que otorgaba al partido azul una ventaja potencial de 10-1 frente a los republicanos.

La semana pasada, el 8 de mayo, la Corte Suprema de Virginia anuló el nuevo mapa electoral que habría otorgado a los demócratas cuatro nuevos escaños para dejar la distribución congresional federal del estado en un potencial 10-1 sobre los republicanos. El mapa electoral, que levantó un enorme revuelo a nivel nacional, fue aprobado en un referéndum ajustado que terminó con 51,5% de votos a favor frente al 48,6% de votos negativos. El mapa reconfiguraba cuatro distritos republicanos en zonas de tendencia demócrata.

Sin embargos, los republicanos se movieron rápidamente e impugnaron el mapa electoral ante los tribunales, arguyendo que los demócratas violaron las pautas procesales requeridas para aprobar la enmienda sobre el nuevo mapa electoral al iniciar el proceso una vez que una elección ya estaba en curso. Los demócratas rechazaron el argumento, afirmando que los legisladores estatales habían votado a tiempo, ya que actuaron unos pocos días antes de las elecciones, pero ya con la votación anticipada en curso. También argumentaron que la Corte Suprema estatal no tenía por qué alterar la voluntad de los votantes.

La decisión final para anular el mapa por parte del Supremo de Virginia fue cerrada: cuatro votos contra tres.

El argumento de los jueces fue que los legisladores demócratas habían violado la constitución estatal al abordar la redistribución de los distritos después de que la votación anticipada ya estaba en marcha, con más de un millón de votantes habían ejercido su derecho a votar sin la posibilidad de votar sobre la enmienda de redistribución.

Ante el fallo de la Corte Suprema local, los demócratas pidieron una intervención de emergencia ante el Tribunal Supremo del país, que se negó a intervenir y terminó de asestar un golpe enorme al Partido Demócrata.

La orden de emergencia de los jueces no dio un recuento de votos ni proporcionó razonamiento para la decisión, algo típico en este dipo de fallos. No hubo votos disidentes dentro del alto tribunal.

Según el New York Times, la Corte Suprema no suele inmiscuirse en los fallos de los tribunales supremos estatales que interpreten las constituciones estatales, como es el caso actual.

De cualquier forma, con estos dos fallos, los demócratas sufrieron una derrota clave en la guerra nacional del gerrymandering, donde los republicanos ya lograron avanzar con la redistribución de distritos en estados como Texas, Florida, Ohio, Missouri, Carolina del Norte y Tennessee. A la espera de ver qué sucede en Carolina del Sur y Alabama.

Los demócratas, en cambio, solo han logrado rediseñar los distritos en Utah y California.

Según un recuento del NYT, hasta el momento los republicanos estarían ganando la guerra del gerrymandering con una potencial ganancia de 6-8 escaños nuevos. Sin embargo, la cifra podría ascender a 8-10 si Carolina del Sur y Alabama llevan adelante el proceso de redistribución. Si el nuevo mapa electoral de Virginia se aprobaba, los demócratas iban a estar mucho más cerca de los republicanos.