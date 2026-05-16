Exsecretario de Seguridad de Sinaloa fue detenido en Arizona por cargos relacionados con narcotráfico

Publicado por Joaquín Núñez 15 de mayo, 2026

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido como parte de una investigación de Estados Unidos relacionada con presuntos delitos de narcotráfico. Según documentos judiciales que se hicieron públicos el jueves, Sánchez se entregó a las autoridades de Arizona y compareció ante un juez de la ciudad de Tucson.

Sánchez, secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, figura en un listado de diez personas mencionadas en un caso presentado recientemente ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En concreto, las autoridades lo acusan de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Según informó Reuters, en la acusación se afirma que Mérida recibió sobornos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa actualmente encarcelado, a cambio de avisarles con antelación de las redadas policiales en laboratorios de drogas. Los sobornos habrían ascendido a los 100.000 dólares mensuales.

Por ejemplo, a pocos meses de asumir su cargo, Mérida habría advertido al cártel de al menos diez redadas a laboratorios de drogas.

En la investigación también figura Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa que pertenece al mismo partido político que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Rocha dejó su cargo a principios de mayo mientras las autoridades avanzan en una investigación sobre su presunta vinculación con el caso. "No voy a permitir que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco", declaró.

Durante un discurso, Rocha aseguró que las acusaciones en Estados Unidos son "falsas y dolosas". "A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia lo requieran", añadió.