Víctimas de Epstein demandan al Gobierno y Google por divulgar sus identidades

Publicado por Williams Perdomo 27 de marzo, 2026

Las víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein demandaron este jueves al Gobierno y a Google por la revelación por error de la identidad de las víctimas en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia (DOJ).

En enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el financiero caído en desgracia, incluidos sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero los funcionarios se vieron en apuros después de que los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueran censurados.

Según los demandantes, el Departamento de Justicia "expuso la identidad de aproximadamente 100 supervivientes del depredador sexual convicto, publicando su información privada y dándolas a conocer al mundo".

"Incluso después de que el Gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de los sobrevivientes y retirara la información, entidades en línea como Google la siguen republicando, negándose a las súplicas de las víctimas para que la eliminen", agregaron.

Según la demanda, Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por inteligencia artificial.

Los periodistas del New York Times también encontraron en los archivos decenas de fotos de personas desnudas, en las que se veían los rostros.