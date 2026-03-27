Víctimas de Epstein demandan al Gobierno y Google por divulgar sus identidades
En enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el financiero caído en desgracia, incluidos sus vínculos con figuras de alto perfil.
Las víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein demandaron este jueves al Gobierno y a Google por la revelación por error de la identidad de las víctimas en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia (DOJ).
En enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el financiero caído en desgracia, incluidos sus vínculos con figuras de alto perfil.
Pero los funcionarios se vieron en apuros después de que los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueran censurados.
Según los demandantes, el Departamento de Justicia "expuso la identidad de aproximadamente 100 supervivientes del depredador sexual convicto, publicando su información privada y dándolas a conocer al mundo".
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"Incluso después de que el Gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de los sobrevivientes y retirara la información, entidades en línea como Google la siguen republicando, negándose a las súplicas de las víctimas para que la eliminen", agregaron.
Según la demanda, Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por inteligencia artificial.
Los periodistas del New York Times también encontraron en los archivos decenas de fotos de personas desnudas, en las que se veían los rostros.
"Un nuevo trauma"
"Las sobrevivientes ahora enfrentan un nuevo trauma. Desconocidos las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su integridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein", dice la documentación del caso.
Los demandantes alegan que el Gobierno violó la Ley de Privacidad de 1974 y que Google violó las leyes de California sobre invasión de la privacidad, infligir angustia emocional por negligencia y prácticas comerciales ilegales.