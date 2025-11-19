James Comer cita a JP Morgan y Deutsche Bank para que entreguen registros financieros de Epstein

Publicado por Misty Severi 19 de noviembre, 2025

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, emitió el martes citaciones a JPMorgan y Deutsche Bank para obtener registros financieros del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein como parte de una pesquisa sobre la investigación llevada a cabo por el Gobierno.

El comité está investigando actualmente si el Gobierno federal estropeó su propia investigación sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos relacionados con el fallecido financiero, que murió en prisión en 2019.

Comer también está solicitando al fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Gordon Rhea, que proporcione documentos para avanzar en la investigación, incluidos todos los archivos que refieran a cualquier investigación criminal real o potencial, federal o local, sobre Epstein o Maxwell.

"Es imperativo que el Congreso lleve a cabo una supervisión de cómo el Gobierno federal aplica las leyes sobre tráfico sexual en general y, en específico, de su gestión de la investigación y enjuiciamiento a Epstein y Maxwell", escribió Comer en una carta a Rhea, en la que añadió:

"El comité puede utilizar los resultados de esta investigación para informar soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir el tráfico sexual y para reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales".

"Además, el comité está evaluando posible legislación destinada a reforzar o modificar las leyes destinadas a las divulgaciones de ética para los funcionarios electos", agregó.

Comer solicitó a Rhea que entregue todos los documentos al comité antes del 2 de diciembre.

