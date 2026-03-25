El ICE y las autoridades de Long Island capturan a un inmigrante acusado de violar a una niña de 5 años

Publicado por Diane Hernández 25 de marzo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el arresto y procesamiento de Carlos Aguilar Reynoso, un ciudadano guatemalteco en situación irregular, por cargos de violación y agresión sexual contra una niña de cinco años en Long Island, Nueva York.

El caso ha sido destacado por las autoridades federales como un ejemplo del éxito de la colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las fuerzas del orden locales, incluso en un momento en que el DHS enfrenta una crisis de recursos por el cierre parcial del gobierno.

Detalles del ataque y detención

Los informes indican que el incidente ocurrió mientras Aguilar Reynoso estaba al cuidado de la víctima. Al regresar a la vivienda, la madre encontró a la menor con hemorragias, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. Ante la gravedad de los hechos y mientras se procesaban las pruebas periciales de ADN, la policía local coordinó con el ICE para asegurar que el sospechoso no fuera liberado.

El historial del caso detalla una respuesta coordinada en varias etapas: 2 de febrero de 2026: el ICE procedió al arresto inicial del individuo para mantenerlo fuera de las comunidades.

para mantenerlo fuera de las comunidades. 16 de marzo de 2026: el sospechoso fue entregado formalmente a las autoridades locales de Nueva York para enfrentar su proceso penal . Ese mismo día, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación en su contra.

. Ese mismo día, un juez de inmigración emitió una en su contra. 23 de marzo de 2026: se formalizaron los cargos de agresión sexual con fines de depredación, contacto sexual vaginal, abuso sexual y resistencia al arresto.

"Cuando trabajamos juntos, nuestras comunidades son más seguras"

La subsecretaria interina, Lauren Bis, calificó al detenido como un "monstruo" y enfatizó la necesidad de mantener estas alianzas de seguridad. "Este caso demuestra por qué necesitamos la cooperación de las fuerzas del orden locales. Cuando trabajamos juntos, nuestras comunidades son más seguras", declaró Bis, señalando que siete de las diez ciudades más seguras del país mantienen convenios de colaboración con el ICE.

El arresto de Aguilar Reynoso se produce en un entorno operativo complejo para el DHS. El departamento se encuentra actualmente sin fondos debido a un estancamiento en el Senado sobre el financiamiento de agentes fronterizos y de migración.

Esta falta de presupuesto ha provocado que agentes del ICE sean desplegados en aeropuertos para mitigar la escasez de personal de seguridad de la TSA, causada por renuncias y ausencias masivas de trabajadores que no están percibiendo sus salarios.

A pesar de estas limitaciones logísticas y de la presión sobre los recursos que ha llevado incluso a aerolíneas comerciales a suspender privilegios para legisladores, las autoridades migratorias sostienen que la prioridad sigue siendo la expulsión de criminales peligrosos de las calles estadounidenses.