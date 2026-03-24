El DHS desmonta la polémica por el arresto de una inmigrante ilegal en San Francisco

Publicado por Williams Perdomo 24 de marzo, 2026

El arresto de una mujer por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco desató una polémica en redes sociales sobre el despliegue de agentes migratorios impulsado por Donald Trump para reforzar la seguridad de la TSA.

El video, que se viralizó en las redes sociales, muestra el momento en que agentes del ICE comenzaron a esposar a una mujer que lloraba el domingo alrededor de las 10 de la noche dentro de la Terminal 3 del aeropuerto.

Durante la operación los agentes del ICE recibieron criticas de algunos pasajeros que grabaron la escena y les gritaron, mientras la mujer seguía llorando con una niña pequeña a su lado. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que la mujer formaba parte de una familia de inmigrantes guatemaltecos ilegales que tenían órdenes de deportación desde 2019.

"Agentes de ICE arrestaron a Angelina Lopez-Jimenez y Wendy Godinez-Lopez en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Estas inmigrantes tenían una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración desde 2019", precisó el DHS en sus redes sociales.

"Mientras eran escoltadas hacia la terminal internacional para su procesamiento, Lopez-Jimenez intentó huir y se resistió a los agentes del orden. ICE está trabajando lo más rápido posible para repatriar a la unidad familiar a su país de origen, Guatemala", agregó.

Además, del DHS explicó que mientras era escoltada a la terminal internacional para su procesamiento, la mujer intentó huir y "se resistió a los agentes del orden".