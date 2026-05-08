La DEA alerta a los visitantes del Mundial 2026 sobre el riesgo de los opioides

Publicado por Víctor Mendoza 8 de mayo, 2026

(AFP) Un funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) recordó a los aficionados que asistirán al Mundial 2026 que las drogas que se venden en la calle o por internet son potencialmente mortales, ya que suelen contener opioides sintéticos.

Estados Unidos, que se prepara para ser coanfitrión junto a México y Canadá de la Copa del Mundo entre el 11 de junio y el 19 de julio, afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este tipo de decesos aumentaron en el país desde finales de la década de 2010 hasta alcanzar un máximo de 108.000 en 2022, de las cuales 73.000 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos.

"Casi todas las drogas que incautamos hoy contienen fentanilo", un potente opioide sintético reconvertido para uso ilícito, alertó Frank Tarentino, subdirector de operaciones de la DEA para el noreste de Estados Unidos.

En una entrevista con la AFP, añadió que "el 29% de las pastillas" analizadas contienen "una dosis letal de fentanilo", una de las sustancias asociadas a la principal causa de muertes por sobredosis.

Tarentino "recomienda" al público obtener este medicamento en farmacias, pues sus eventuales efectos adversos pueden revertirse con naloxona, un aerosol nasal de fácil administración que, sin embargo, es ineficaz contra sustancias sintéticas no controladas.

También desaconsejó el uso de las "tiras reactivas para detectar fentanilo" por carecer de precisión al "generar una falsa sensación de seguridad".