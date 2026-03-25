Delta elimina privilegios de viaje a congresistas ante la crisis por el cierre del Gobierno

Publicado por Diane Hernández 25 de marzo, 2026

Una medida sin precedentes que refleja la creciente tensión por el cierre parcial del gobierno: Delta Air Lines anunció este martes la suspensión de los beneficios especiales de viaje para los miembros del Congreso de los Estados Unidos.

La aerolínea informó que, a partir de ahora, los legisladores recibirán el mismo trato que los pasajeros convencionales mientras persista la falta de financiamiento federal.

Fin del trato preferencial

Hasta esta semana, los congresistas gozaban de servicios exclusivos que incluían escoltas personales en los aeropuertos y un servicio de atención al cliente especializado.

Sin embargo, la compañía justificó la eliminación temporal de estas cortesías debido a la presión sobre sus recursos derivada de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ya se extiende por un mes.

"Debido al impacto en los recursos provocado por el prolongado cierre del gobierno, Delta suspenderá temporalmente los servicios especiales para los miembros del Congreso", explicó la aerolínea en declaraciones recogidas por CNBC.

La empresa enfatizó que su prioridad actual es velar por sus empleados y el resto de sus clientes en un entorno operativo cada vez más difícil.

Causas y contexto del cierre

El estancamiento presupuestario se originó el mes pasado en el Senado, tras una falta de acuerdo sobre la financiación para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta situación ha golpeado directamente a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos agentes se han visto obligados a trabajar sin percibir su salario

El impacto en la operatividad aeroportuaria es crítico:

Se ha registrado un aumento masivo de ausencias por enfermedad entre los agentes de la TSA.

Más de 450 empleados de seguridad han renunciado a sus puestos debido a la crisis financiera personal.

Ante la escasez de personal, el presidente Donald Trump ordenó recientemente el despliegue de agentes del ICE en los aeropuertos más transitados para intentar mitigar las demoras.