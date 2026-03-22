Trump cumple su amenaza y ordena el despliegue de agentes del ICE en aeropuertos desde el lunes

Publicado por Israel Duro 22 de marzo, 2026

Donald Trump cumplió su amenaza. El presidente había advertido el sábado de que, de continuar el cierre parcial del Gobierno con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desplegaría a los agentes de Inmigración en los aeropuertos para paliar las bajas del personal de TSA que no cobra sus sueldos. Sin haber pasado siquiera 24 horas, Trump dio luz verde a la iniciativa, en la que Tom Homan y su equipo ya preparan, y se pondrá en marcha desde el lunes.

El anunció oficial llegó a través de una publicación en su cuenta de Truth Social y fue confirmado posteriormente ante los medios por el zar fronterizo. En su mensaje, el presidente volvió a cargar duramente contra los demócratas, a quienes tildó de "radicales de izquierda", "fascistas" y les acusó de "hacer daño a tanta gente con su actitud cruel e indiferente".

"'PREPÁRENSE'. ¡SE ACABÓ LA ESPERA, SE ACABÓ EL JUEGO!"

Ante la intransigencia de Chuck Schumer y el resto de líderes del Partido Azul en el Senado, Trump anunció que los agentes comenzarán el despliegue el lunes: "Estoy deseando que el ICE entre en acción el lunes, y ya les he dicho 'PREPÁRENSE'. ¡SE ACABÓ LA ESPERA, SE ACABÓ EL JUEGO!"

"Los demócratas de extrema izquierda han hecho daño a muchísima gente con sus métodos despiadados e indiferentes. Lo que le han hecho al Departamento de Seguridad Nacional, a nuestros fantásticos agentes de la TSA y, lo más importante, al gran pueblo de nuestro país, es una auténtica vergüenza. Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en el resto del país, ¡el ICE hará el trabajo mucho mejor de lo que se ha hecho nunca! Los demócratas fascistas nunca protegerán a Estados Unidos, pero los republicanos sí lo harán. Al igual que la izquierda radical permitió que millones de delincuentes entraran en nuestro país a través de su ridícula y peligrosa política de fronteras abiertas, los republicanos lo cerraron todo, y ahora tenemos la frontera más fuerte de la historia de Estados Unidos. Del mismo modo, estoy deseando que el ICE entre en acción el lunes, y ya les he dicho: «PREPÁRENSE». ¡NO MÁS ESPERAS, NO MÁS JUEGOS! El presidente DONALD J. TRUMP".

Posteriormente, Homan confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados: "No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso", apuntó.

En cambio, los agentes ayudarán "donde puedan proveer seguridad extra", como monitoreando las salidas. "Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana", confirmó.

Demócratas y republicanos se echan las culpas de que siga el cierre

Por su parte, Schumer compartió una publicación en las redes sociales en las que acusaba a los senadores republicanos de mantener a los funcionarios de la TSA sin cobrar por negarse a aceptar las propuestas demócratas para financiar esta parte sin volver a dar dinero a las agencias de inmigración.

En su post en X, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta destacaba que ni uno solo de sus colegas conservadores respaldó su moción para refinanciar completamente la TSA: "Ningún senador republicano votó a favor de financiar la TSA. Esta es la séptima vez que los republicanos bloquean la financiación de la TSA. Siete. Veces. Prefieren tomar a la TSA como rehén para intentar obtener miles de millones más para un ICE desenfrenado y fuera de control. Es despreciable".

Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, reiteró el mensaje que sus correligionarios sostienen ante las tretas demócratas: "No a desfinanciar la Policía".