Sin avances: la negociación del DHS queda atrapada entre disputas partidistas

Publicado por Sabrina Martin 24 de marzo, 2026

El intento de alcanzar un acuerdo para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se debilitó este martes, luego de que los demócratas rechazaran una propuesta republicana diseñada para destrabar el cierre parcial. La iniciativa surgía tras gestiones de senadores republicanos que habían persuadido al presidente Donald Trump de considerar un acuerdo parcial para facilitar su aprobación en el Senado.

Con el DHS cerrado por más de cinco semanas, el fracaso del plan subraya la dificultad creciente para lograr un consenso en el corto plazo.

El rechazo demócrata frena el avance

La propuesta republicana planteaba financiar la mayor parte del DHS, dejando fuera partes clave de las operaciones de control migratorio de ICE, con la intención de abordar esos fondos más adelante.

Los demócratas rechazaron rápidamente la iniciativa y reiteraron que no respaldarán ningún acuerdo sin reformas en ICE. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que su bancada se mantiene unificada en esa exigencia y adelantó que presentarán una contrapropuesta.

Fricciones también entre republicanos

El plan no solo enfrentó oposición demócrata. Dentro del Partido Republicano también surgieron dudas sobre la estrategia, particularmente en torno a la posibilidad de dejar sin financiación inmediata a partes de ICE y depender de medidas futuras.

Algunos legisladores expresaron preocupación por los riesgos de ese enfoque, mientras otros cuestionaron si las promesas de financiamiento posterior realmente podrían concretarse bajo las reglas del Senado.