La TSA pierde más de 400 agentes durante el cierre del DHS

Un agente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en un puesto de control de seguridad AFP

Publicado por Sabrina Martin 23 de marzo, 2026

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en vigor desde el 14 de febrero, comienza a reflejarse en la seguridad aeroportuaria de Estados Unidos. Más de 400 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han abandonado sus empleos desde el inicio de la falta de financiación, según informó el propio departamento a The Hill.

La situación se produce mientras parte del personal continúa trabajando sin certeza sobre el pago de sus salarios en el corto plazo, lo que ha derivado en un aumento tanto de renuncias como de ausencias.

Presión económica detrás de las salidas

De acuerdo con el DHS, los agentes han reportado dificultades para cubrir gastos básicos como combustible, alimentos, alquiler o cuidado infantil mientras siguen en funciones sin ingresos inmediatos. Este contexto ha contribuido al incremento de dimisiones y a que miles de empleados falten a sus puestos.

El resultado es una reducción sostenida de la plantilla disponible en un área clave para la seguridad del transporte aéreo.

Impacto en los controles de seguridad

La disminución de agentes ha obligado a varios aeropuertos a cerrar puntos de control que no cuentan con personal suficiente. Como resultado, los pasajeros enfrentan tiempos de espera más prolongados, mientras los agentes restantes asumen una mayor carga de trabajo para mantener las operaciones en marcha.

Este escenario refleja una presión creciente sobre el sistema de seguridad aeroportuaria, que depende de una dotación constante de personal para operar con normalidad.

El trasfondo del cierre



El cierre del DHS comenzó tras un desacuerdo político sobre su financiación. Legisladores demócratas se negaron a aprobar los fondos para agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin la adopción previa de reformas, luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en incidentes relacionados con la aplicación de la ley migratoria.