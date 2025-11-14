La Guardia Costera responde al aviso de un barco espía ruso cerca de Hawái

(Archivo) Una patrullera de la Marina de EE.UU. Foto de John F. Williams / US NAVY / AFP

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 14 de noviembre, 2025

La Guardia Costera dijo que ha respondido al aviso de un buque espía militar ruso cerca de Hawái y continúa monitoreando la embarcación.

La rama militar anunció el jueves que el buque de inteligencia de clase Vishnya fue detectado el 29 de octubre a unas 15 millas náuticas al sur de Oahu, Fox News informó.

La Guardia Costera respondió al buque de Inteligencia General Auxiliar de la Armada de la Federación Rusa, Kareliya, con el Hércules HC-130 de la Estación Aérea Barbers Point y el Coast Guard Cutter William Hart realizando un sobrevuelo seguro y profesional y transitando cerca del buque.

El personal de la Guardia Costera está supervisando las actividades del buque cerca de las aguas territoriales de Estados Unidos para proporcionar seguridad marítima a los buques estadounidenses que operan en la zona y apoyar los esfuerzos de defensa nacional de Estados Unidos.

"La Guardacostas de Estados Unidos vigila de forma rutinaria la actividad marítima en torno a las islas hawaianas y en todo el Pacífico para garantizar la seguridad de las aguas estadounidenses", señaló en un comunicado el capitán Matthew Chong, jefe de respuesta del Distrito de Oceanía de la Guardia Costera.

"Trabajando en concierto con socios y aliados, nuestras tripulaciones vigilan y responden a la actividad de buques militares extranjeros cerca de nuestras aguas territoriales para proteger nuestras fronteras marítimas y defender nuestros intereses soberanos."

La clase Vishnya es un grupo de buques de recolección de inteligencia construidos para la Armada soviética en la década de 1980, y hay siete buques todavía en servicio con la Armada rusa.

© JTN