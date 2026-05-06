Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Publicado por Alejandro Baños 6 de mayo, 2026

El fundador de CNN, Ted Turner, murió este miércoles a los 87.

Fue la propia cadena de televisión la que confirmó la noticia.

En 2018, Turner informó de que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer, de acuerdo a AFP.

El presidente Donald Trump lo definió como "uno de los grandes de todos los tiempos" a través de un mensaje publicado en Truth Social.