Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner padecía demencia con cuerpos de Lewy, tal y como él mismo confirmó hace ocho años.

Ted Turner, fundador de CNN. Imagen de archivo

Ted Turner, fundador de CNN. Imagen de archivoAFP.

Alejandro Baños
Publicado por
Alejandro Baños

El fundador de CNN, Ted Turner, murió este miércoles a los 87.

Fue la propia cadena de televisión la que confirmó la noticia.

En 2018, Turner informó de que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer, de acuerdo a AFP.

El presidente Donald Trump lo definió como "uno de los grandes de todos los tiempos" a través de un mensaje publicado en Truth Social.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking