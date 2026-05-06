La "dolorosa" enfermedad neurológica de Jordan Peterson revela el precio silencioso de los medicamentos psiquiátricos

Publicado por Carlos Dominguez 6 de mayo, 2026

Hace unos días, Tammy Peterson, la esposa de Jordan Peterson, rompió el silencio sobre la salud de su marido. El psicólogo canadiense, una de las voces conservadoras más influyentes de los últimos años, está atravesando un momento difícil debido a los efectos de la retirada de los medicamentos psiquiátricos que comenzó a tomar hace años.

Un tormento marcado por la dependencia

Su familia dijo al New York Post (NYP) que sufre principalmente una "lesión neurológica" derivada del uso previo de benzodiacepina, un tipo de medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central y reduce la ansiedad.

"El Dr. Peterson está en casa con su familia y con personas que lo acompañan y ayudan", informó su esposa. "Sus mañanas son brutalmente dolorosas y desalentadoras para él. Más tarde, mucho más tarde en el día, a veces siente algo de alivio".

Todo comenzó en 2019, cuando a Tammy le diagnosticaron cáncer de riñón. En medio del estrés, a Jordan le recetaron Klonopin (Clonazepam), una benzodiacepina potente. Cuando intentó dejarlo, el infierno empezó.

Un llamado de alerta médica

Tammy Peterson ha dicho que su marido padece akathisia tardía, un trastorno que genera una inquietud interna tan intensa que obliga a moverse constantemente, un efecto secundario conocido de suspender los medicamentos antagonistas de la dopamina.

La esposa de Peterson dijo al NYP que los medicamentos benzo "solo deberían usarse en casos para salvar la vida".

"Hay muchos testimonios escritos por personas que han sufrido daños a causa de medicamentos psiquiátricos… La industria médica tendrá que enfrentarse a esta evidencia y tomar medidas para proteger al público de posibles perjuicios", añadió.

Un dolor que lo mantiene lejos del foco público

Tammy dice que su esposo por el momento no planea volver a la vida pública, incluso mientras el grupo que cofundó, Alliance for Responsible Citizenship, prepara su tercera conferencia anual en Londres el próximo mes.

"Extraña la oportunidad de opinar sobre los asuntos sociales", añadió.

Peterson ya había hablado públicamente de esta batalla años atrás. En 2022, en un episodio de The Joe Rogan Experience, contó que pasó dos años con un dolor "que no sabía que era posible sentir". En 2020 el psicólogo viajó a Rusia, en donde se sometió a un fuerte proceso de desintoxicación mediante un coma inducido.