La Comisión de Bolsa y Valores llega a acuerdo con Elon Musk por divulgación tardía de acciones en X

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de mayo, 2026

Varios documentos judiciales revelaron este lunes que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha finalizado un acuerdo con Elon Musk por la divulgación tardía de su participación accionaria en la red social X, en el que pagará una multa civil de 1,5 millones para resolver el caso. El acuerdo pone fin a una prolongada disputa legal entre Musk y la agencia, que comenzó cuando esta empezó a examinar sus compras de acciones en 2022, y los reguladores alegaron que el magnate no informó oportunamente cuando su participación superó el umbral del 5 %.

Si bien Musk reveló finalmente su posición en abril de ese año, momento en el que su participación ya había superado el 9 %, el conflicto se intensificó cuando el también dueño de SpaceX se negó a participar en un testimonio adicional, lo que llevó a los reguladores a solicitar a un juez que lo obligara a declarar. Según ha alegado la SEC en varias ocasiones, este retraso podría haber estado planeado, ya que le permitió a Musk hacerse con acciones a precios más bajos, ahorrando más de 150 millones de dólares.

La resolución se produce en un momento delicado para Musk, tomando en cuenta que actualmente también está enfrentando una dura batalla legal separada en California con el director de OpenAI, Sam Altman, a quien muchos medios han venido mostrando como el gran rival y competidor del dueño de SpaceX en la industria tecnológica. A lo largo de estos últimos meses, Musk, quien es uno de los cofundadores de OpenAI, ha acusado públicamente a Altman y a su colega cofundador Greg Brockman de desviarse de la misión original de la organización.

El magnate, quien adquirió la plataforma por entonces llamada Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022, cierra de esta manera la demanda presentada por el ente regulador de una administración de la cual formó parte en un principio, pero de la que eventualmente terminó separándose tras numerosas desavenencias con el presidente Donald Trump.