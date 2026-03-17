EN VIVO | Israel anuncia que ha eliminado a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad iraní

Publicado por Israel Duro 17 de marzo, 2026

El conflicto de Oriente Medio entra en su decimoctavo día con ambos bandos tratando de maximizar el impacto de sus ataques en sus rivales. EEUU e Israel volvieron a bombardear Teherán con objetivos clave para el régimen de los Ayatolás, y asestaron un duro golpe a éste con la eliminación de Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad iraní y del general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, según el Ejército israelí.

Irán respondió con más lanzamientos de drones y misiles contra puntos vitales de la economía mundial en la región, que ya incluyen hoteles. El tráfico aéreo en la zona está sufriendo graves disrupciones por la presencia de vehículos no tripulados iraníes.

Pese a lanzar un serio aviso a la OTAN, Trump no está consiguiendo el apoyo esperado en su liga internacional para liberar el estrecho de Ormuz, mientras que Irán ha comenzado frenéticas negociaciones con distintos países para permitir el paso de sus buques y evitar ataques en esa zona vital para la economía mundial.

Una situación que ha vuelto a disparar el precio del petróleo más de un 5% en las últimas horas. El precio del barril sigue alrededor de los 100 dólares por barril, con el Brent por encima de esa barrera (más de 104 dólares) y el WTI rondándolo (98,32)

Las horas corresponden al horario del Este

05:58 am Israel anuncia que ha eliminado a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad iraní 10:58 17/03/2026 10:58 17/03/2026 El ministro de Defensa israelí anunció este martes que el ejército eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y al general que comanda la milicia islamista Basij.



"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz en un mensaje de video.



Alí Larijani es una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos.



Larijani amenazó la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".



"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió Larijani en la red X en respuesta a unas amenazas previas del dirigente republicano.



05:28 am El CentCom informa de que 200 militares estadounidenses han resultado heridos en lo que va de conlicto en Oriente Medio 10:28 17/03/2026 10:28 17/03/2026 El Pentágono dijo el lunes que aproximadamente 200 miembros del servicio estadounidense han resultado heridos desde que estalló la guerra de EEUU e Israel contra Irán.



La "gran mayoría" de estas lesiones han sido "menores" y más de 180 tropas han regresado al servicio, dijo a The Hill en un comunicado el portavoz del Mando Central (Centcom), el capitán de la Armada estadounidense Tim Hawkins.

05:20 am El petróleo se dispara más de un 5% 10:51 17/03/2026 10:51 17/03/2026 Los precios del petróleo subieron más de 5%, luego de que varios países descartaron el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.



El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 5,16% a 98,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,67% a 104,88 dólares el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

04:58 am Israel e Irán reanudan sus ataques 10:58 17/03/2026 10:58 17/03/2026 Las Fuerzas de Defensa de Israel volvieron a bombardear Teherán y Líbano, mientras que Irán y sus proxies respondieron con nuevas andanadas sobre países del Golfo y el Estado judío.