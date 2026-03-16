EN VIVO | Duro aviso de Trump a la OTAN por el estrecho de Ormuz: "Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN"

Publicado por Israel Duro 16 de marzo, 2026

La tercera semana de la Guerra de Oriente Media comenzó con una escalada bélica y dialéctica entre ambos bandos. Además del intercambio de amenazas entre Trump y varios ayatolás sobre lo que puede venir a continuación, han aumentado la presión sobre objetivos económicos del rival en la región.

El presidente estadounidense ha aumentado la presión sobre sus aliados e incluso China para desbloquear el estrecho de Ormuz. Trump destaca que los países más afectados por el bloqueo iraní (China, Japon y Europa), deberían ser los más interesados en reactivar el tráfico marítimo en la zona. en esta línea, lanzó una seria advertencia a sus socios en la OTAN, a quienes auguró "un mal futuro" en caso de no responder a su llamada.

Mientras, los precios del petróleo continúan por encima de los 100 dólares el barril, a pesar de que países como Japón ya han comenzado a introducir en el mercado barriles procedentes de sus reservas estratégicas para abaratar los costes.

Las horas corresponden al horario del Este.

10:47 am Duro aviso de Trump a la OTAN por el estrecho de Ormuz: "Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN" 10:47 16/03/2026 10:47 16/03/2026 El presidente Donald Trump advirtió que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.



"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", dijo.



​Trump lamentó que la organización Atlántico "sólo funciona en una dirección" y recordó que su país ha colaborado en conflictos, como Ucrania, que se encontraban muy lejos de sus fronteras para ayudar a sus aliados.



Además, insistió en que los países más afectados por el cierre, que son China, Europa y Japón son los primeros que deberían esforzarse para reabrir el paso. "Lo lógico es que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí",

05:30 am El petróleo sigue por encima de los $100 dólares y disparan la volatilidad en las bolsas 10:20 16/03/2026 10:20 16/03/2026 La situación en la guerra de Oriente Medio hace que el precio del crudo continúe subiendo y se mantenga por encima de la barrera de los 100 dólares por barril. Al cierre del mercado asiático y en los primeros movimientos europeos, el barril de Brent alcanzaba los106,50, mientras que la referencia estadounidense, el West Texas Intermediate llegaba a costar 104 dólares.



Esto ha generado una amplia volatilidad en los mercados, que cerraron con distinto signo. Así, en Asia, los índices de Tokio, Shanghái, Sídney, Wellington, Taipéi, Manila, Bombay, Bangkok y Yakarta cerraron a la baja, mientras que Hong Kong, Seúl y Singapur subieron.



Londres, Fráncfort y París subían al inicio de la sesión europea.

05:20 am Australia y Japón rechazan participar en una operación para romper el bloqueo de Ormuz 10:41 16/03/2026 10:41 16/03/2026 Los gobiernos de Australia y Japón descartaron secundar el llamado de Donald Trump para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.



"No enviaremos un barco", dijo la ministra australiana de Transporte, Catherine King, pese a reconocer la importancia de reabrir la vía.



Por su parte, Tokio "no está considerando" una operación de seguridad marítima en la zona, declaró por su parte el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi.



La primera ministra japonesa Sanae Takaichi comentó posteriormente: "La pregunta es qué debe hacer Japón por nuestra propia iniciativa y qué es posible dentro de nuestro marco legal, y no qué es lo que pide Estados Unidos".

05:07 am -Arabia Saudita y EAU interceptan misiles y drones

10:45 16/03/2026 10:45 16/03/2026 Las defensas antiaéreas de Arabia Saudita interceptaron 61 drones, según cifras divulgadas por el Ministerio de Defensa. También los sistemas de defensa de Emiratos Árabes Unidos interceptaron misiles y drones lanzados por Irán, según el Ministerio de Defensa del país del Golfo.



Previamente, autoridades de Dubái reportaron un incendio provocado por un "incidente con un dron" cerca del aeropuerto de la ciudad, que obligó a suspender brevemente los vuelos.

04:54 am Israel reanuda los ataques aéreos sobre Teherán y Beirut 10:34 16/03/2026 10:34 16/03/2026 El Ejército israelí anunció nuevos bombardeos contra Teherán y el sur de Beirut durante la madrugada del domingo al lunes. Se reportaron fuertes explosiones en Teherán, mientras que medios libaneses informaron de que las bombas israelíes habían alcanzado barrios a los que se había avisado de evacuar durante la mañana del domingo.

04:35 am Un hombre muere en Abu Dabi alcanzado por un misil iraní mientras circulaba con su vehículo 10:39 16/03/2026 10:39 16/03/2026 Un civil murió en las afueras de la capital emiratí, Abu Dabi, cuando un misil impactó su vehículo, informaron las autoridades, mientras Irán continuaba con sus represalias en el golfo por el ataque de Estados Unidos e Israel.

04:10 am Israel anuncia una "operación terrestre limitada" en Líbano 10:28 16/03/2026 10:28 16/03/2026 Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el inicio de "operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de reforzar la zona de defensa avanzada".



En un comunicado, los militares apuntaron que "esta actividad forma parte de una estrategia defensiva más amplia destinada a establecer y reforzar una postura defensiva avanzada, lo que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel.



03:47 am Macron transmite al presidente iraní que es "inaceptable" que Teherán ataque intereses franceses en la región 10:17 16/03/2026 10:17 16/03/2026 El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el domingo que había dicho al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que era "inaceptable" atacar intereses franceses.



La noche del jueves, un ataque con dron de fabricación iraní en la región de Erbil en el kurdistán iraquí dejó un militar muerto y otros seis soldados franceses heridos.