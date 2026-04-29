España: acusan a Pedro Sánchez de estar al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido

Pedro Sánchez, durante una comparecencia en la sede del PSOE. Junio de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de abril, 2026

Pedro Sánchez sabía sobre la supuesta financiación irregular de su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esa es la última acusación que ha recibido el presidente del Gobierno de España durante un juicio sobre un caso de corrupción en el que están involucrados varias personas que, en su momento, fueron hombres de su máxima confianza. Entre ellos, el exministro de Transporte José Luis Ábalos.

Durante la sesión de este miércoles en el Tribunal Supremo de España del juicio por la conocida como el Caso Mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, encausado por esta presunta trama de corrupción, afirmó que Sánchez estaba situado en el "escalafón 1" de una "banda organizada" en la que estaban el propio presidente del Gobierno, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Ábalos y el exasesor de este último, Koldo García.

"Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor García en el 3 y yo en el 4", declaró el empresario

Además, de Aldama acusó a Sánchez de saber sobre la financiación ilegal del PSOE, partido que lidera desde 2014 -en dos etapas diferentes, de 2014 a 2016 y a partir de 2017-.

"Koldo me dijo: 'Tenemos que ver cómo podemos ayudarnos y obtener un rendimiento para la financiación del partido'", dijo de Aldama durante su comparecencia judicial, en referencia al "dinero en efectivo" que obtenían con la adjudicación de contratos públicos para comprar mascarillas durante la pandemia del covid-19.

Comparecencia de prensa de José Luis Ábalos en febrero de 2024picture alliance / Juan Carlos Rojas / Cordon Press.

De Aldama también explicó que, gracias a los contactos internacionales que tenía y a la amistad que mantenía con Ábalos, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela.

Los delitos que se les imputan son: constitución de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa. Cerdán estuvo cinco meses -hasta noviembre de 2025- encarcelado de manera provisional. Ábalos y García permanecen entre rejas provisionalmente.

Sánchez, cercado por la corrupción

Al margen de este caso, el entorno más cercano de Sánchez está salpicado por otras tramas. Hace unos días, su esposa, Begoña Gómez, fue procesada por cuatro delitos -malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos- para la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los centros de estudios superiores más importantes de España, tras haber sido investigada durante años.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, durante un viaje a China. Abril de 2026AFP.

Otro de los casos involucra a Álvaro García Ortiz. Nombrado por el Gobierno de Sánchez como fiscal general en 2022, en noviembre de 2025 el Tribunal Supremo le condenó a una inhabilitación de dos años por filtrar secretos para perjudicar a la oposición, concretamente a la presidenta de la región de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, también está siendo investigado por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación.

Vinculado a Sánchez también está siendo investigada Leire Díez, exmiembro del PSOE. Conocida como La Fontanera, la justicia la imputó en julio de 2025 por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.