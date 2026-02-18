Exclusiva: El ICE detiene a inmigrantes ilegales condenados por delitos violentos en una ofensiva el Día de los Presidentes

Publicado por Misty Severi 18 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes en exclusiva a Just The News que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron el Día del Presidente a múltiples inmigrantes ilegales que han sido condenados por delitos graves.

Los arrestos ocurrieron mientras DHS se encuentra en un cierre del gobierno debido a un lapso en el financiamiento federal. Las operaciones del ICE siguen en marcha gracias a la financiación de la "One Big Beautiful Bill" que se aprobó el año pasado y a su designación como esencial para la seguridad pública.

El departamento dijo que los arrestos incluyen a inmigrantes ilegales que han sido condenados por "crímenes atroces" incluyendo encarcelamiento falso, asalto sexual y estrangulamiento.

"Mientras los estadounidenses celebraban el Día de los Presidentes, los heroicos hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad del ICE arrestaron a más criminales convictos de nuestras comunidades", dijo la secretaria adjunta Tricia McLaughlin. "Las detenciones de ayer incluyeron a miembros de bandas, violadores y delincuentes violentos. No dejaremos que nada nos impida detener y expulsar a los delincuentes de los barrios estadounidenses, ni siquiera un día festivo federal". Casi el 70% de las detenciones del ICE son de extranjeros ilegales acusados o condenados por un delito en Estados Unidos".

Las detenciones incluyen a un inmigrante ilegal de El Salvador, que ha sido condenado por detención ilegal y delito grave de posesión de un arma de fuego en Los Ángeles, un inmigrante ilegal de la República Dominicana que ha sido condenado por agresión sexual en cuarto grado y riesgo de lesiones a un menor en Connecticut, y un inmigrante ilegal de Venezuela que ha sido condenado por agresión, lesiones y estrangulamiento en Virginia.

Los agentes del ICE también detuvieron a un inmigrante ilegal de las Bahamas que fue condenado por lesiones dolosas en Virginia Occidental, y a un inmigrante ilegal de Cuba que fue condenado por contrabando de extranjeros y entrada ilegal en Estados Unidos en Texas.

La lista completa de inmigrantes ilegales que han sido detenidos por el ICE puede consultarse aquí.

© Just The News