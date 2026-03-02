La OPEP + decidió aumentar la producción de petróleo para reducir el impacto del cierre del estrecho de Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 1 de marzo, 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP +) anunció un aumento en la producción de petróleo para intentar reducir el impacto en los precios debido al cierre del estrecho de Ormuz. Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el país persa anunció que impedirá el paso a las embarcaciones comerciales por la fuerza, lo que, de sostenerse, provocaría un aumento del precio del petróleo a nivel mundial.

Con el objetivo de evitar que se dispare el precio, la alianza de países aumentará la producción de petróleo en 206.000 barriles por día desde abril.

La decisión se tomó en una reunión de emergencia que tuvo lugar el domingo, de la cual solo participaron ocho de los miembros: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. El grupo de países provee particularmente a China e India, que dependen mayoritariamente de la importación de commodities como el crudo.

"Este ajuste se aplicará en abril de 2026, tal y como se detalla en la tabla siguiente. Los 1,65 millones de barriles diarios podrán devolverse parcial o totalmente, en función de la evolución de las condiciones del mercado y de forma gradual", señaló la OPEP + en un comunicado.

"Los países seguirán vigilando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en su continuo esfuerzo por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de la producción, incluida la reversión de los ajustes voluntarios de 2,2 millones de barriles diarios anunciados en noviembre de 2023", añadió.

En cuanto a la importancia mundial del estrecho de Ormuz, por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial. Por ejemplo, por ese estrecho pasillo pasa toda la producción petrolífera de Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, y dos tercios de la de Arabia Saudita.