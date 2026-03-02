En Vivo: Kuwait afirma que varios cazas estadounidenses se han estrellado, pero "todos los tripulantes sobrevivieron"

Publicado por Israel Duro 2 de marzo, 2026

La tercera jornada del conflicto desatado en Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán el pasado sábado deja una escalada tanto en la intensidad de los combates como en el rango de países implicados tras la muerte del líder Supremo Alí Jamenei. Mientras que ninguna de las partes se muestra dispuesta a ceder, proxies del Régimen de los Ayatolás como Hizbulá han comenzado a lanzar sus propios ataques, en este caso contra Israel, recibiendo como respuesta incursiones aéreas de las FDI en la capital del Líbano.

Europa también ha sido directamente golpeada, tras recibir una base británica en Chipre el ataque de un dron no tripulado iraní. El estrecho de Ormuz sigue cerrado y la economía mundial contiene el aliento a la espera del desarrollo del conflicto, mientras el precio del petróleo y el gas se disparan.

03:04 am Kuwait afirma que varios cazas estadounidenses se han estrellado, pero "las tripulaciones han sobrevivido" El Gobierno del emirato confirma la caída de varios aviones de combate de EEUU, después de que el vídeo de un F15 en llamas con el piloto eyectado del aparato se hiciera viral en las redes.

03:03 am Israel bombardea Líbano en respuesta a un ataque de Hizbulá 09:52 02/03/2026 09:52 02/03/2026 Las FDI confirmaron que iniciaron una serie de incursiones aéreas en Líbano tras los ataques con cohetes y drones lanzados por Hizbulá contra el Estado judío. El Ejército israelí advirtió de que estos ataques "se intensificarán".

03:04 am Las bolsas caen y se dispara el precio del petróleo y el gas 09:56 02/03/2026 09:56 02/03/2026 Los mercados comenzaron la semana en rojo en el primer día de actividad tras el cierre del fin de semana. Las bolsas asiáticas cerraron en negativo, el mismo signo con el que abrieron las europeas.

​Además, el precio del petróleo y el gas se disparó como consecuencia del impacto del cierre del estrecho de Ormuz -un punto clave- para los barcos comerciales. Mientras que el crudo llegó a superar los 80 dólares por barril, el precio del gas se incrementó un 22%.

03:02 am Se escuchan explosiones en varias ciudades del golfo 09:47 02/03/2026 09:47 02/03/2026 Fuertes explosiones se escucharon el lunes en varias ciudades del Golfo mientras Irán entra en su tercer día de ataques contra sus vecinos del Golfo en respuesta a los bombardeos estadounidenses-israelíes.



Reporteros y testigos de la AFP dijeron haber escuchado varias fuertes explosiones en Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama, Irak y la Ciudad de Kuwait.



El continuo bombardeo del Golfo por parte de Irán ha sacudido a una región considerada desde hace mucho tiempo un refugio de paz y seguridad en el turbulento Oriente Medio.