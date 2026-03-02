Jalen Brunson, de los New York Knicks, derecha, lanza por encima de Jordan McLaughlin AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 2 de marzo, 2026

Los New York Knicks derrotaron 114‑89 a los San Antonio Spurs este domingo, impulsados por los 24 puntos de la estrella Jalen Brunson, y pusieron fin a la racha de 11 victorias consecutivas del equipo texano.

Estos fueron los momentos más destacados de la jornada:

Brunson se impone sobre Wemby

Jalen Brunson sumó 24 puntos y Mikal Bridges aportó 25 —49 entre ambos— en la victoria de los New York Knicks por 114‑89 sobre los San Antonio Spurs, que llegaron al Madison Square Garden con la mejor racha activa de la NBA.

El dominio neoyorquino se construyó desde la defensa: los Knicks mantuvieron a los Spurs por debajo de los 30 puntos en cada cuarto, incluidos apenas 20 en el segundo y en el último.

“Nos estamos apoyando mutuamente”, explicó Bridges tras el encuentro. “No dejamos a nadie solo y la comunicación ha mejorado muchísimo”.

San Antonio apenas convirtió nueve de sus 34 triples y terminó con un 42% de acierto en tiros de campo (32/77).

Además del trabajo de Brunson y Bridges, el dominicano Karl‑Anthony Towns firmó un doble‑doble de 12 puntos y 14 rebotes, superando la barrera de los 16.000 puntos en su carrera en la NBA.

Por los Spurs, el francés Victor Wembanyama fue la figura más destacada con 25 puntos y 13 rebotes en 34 minutos.

Con este triunfo, los Knicks encadenan su segunda victoria consecutiva y se mantienen a seis juegos y medio del líder, los Detroit Pistons, en la tercera posición de la Conferencia Este.

Los Cavaliers se imponen en el retorno de Harden

Los Cleveland Cavaliers dejaron atrás la dura derrota sufrida el viernes ante los Detroit Pistons y vencieron 106‑102 a unos Brooklyn Nets que ofrecieron resistencia hasta el final.

Sin Donovan Mitchell en la cancha, James Harden asumió el liderazgo con 22 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

A sus 36 años, Harden mantiene promedios de 22 puntos y ocho rebotes, además de un notable 57% de acierto en triples en lo que va de la temporada 2025‑26.

El veterano escolta contó con el apoyo de Jarrett Allen, autor de 20 puntos, y de Evan Mobley, quien firmó un doble‑doble de 17 tantos y 13 rebotes. “James nos dijo que teníamos que dar un extra”, señaló Allen tras el encuentro. “Tenemos que elevar nuestro nivel; este tipo de partidos debemos controlarlos”.

“James es alguien capaz de guiarnos a los playoffs, y es una gran noticia tenerlo de vuelta en el quinteto titular”, añadió.

Brooklyn llegó a tomar una ventaja de siete puntos al inicio del tercer cuarto, pero no logró sostenerla ante el empuje ofensivo de Cleveland.

Los Lakers no tienen piedad de los Kings

Los Lakers elevaron su marca a 36 victorias y 24 derrotas tras vencer 128‑104 a los Sacramento Kings en el Crypto.com Arena, aprovechando las dificultades de un rival que ya acumula ocho caídas por 30 puntos en esta temporada.

Mostraron un ataque bien coordinado, algo que destacó Luke Kennard: “Compartimos la pelota y buscamos los lanzamientos correctos. Mis compañeros me han dado toda la confianza y me piden que siga haciendo jugadas”.

Luka Doncic encabezó la ofensiva con 28 puntos y nueve rebotes, mientras que LeBron James añadió 24 puntos y cinco asistencias. Ambos estuvieron menos de 30 minutos en cancha, con el encuentro resuelto en el último cuarto.

Bronny James, hijo de LeBron, no coincidió con él en la pista, pero acertó un triple en tres intentos en los minutos finales.

En Sacramento, Russell Westbrook tuvo una noche discreta, terminando con 14 puntos y un 38% de acierto en tiros de campo.