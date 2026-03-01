Trump asegura que los ataques contra el régimen iraní no cesarán “hasta que todos nuestros objetivos sean alcanzados”

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump publicó este domingo un video en su cuenta de Truth Social, en el que habló sobre la muerte del ayatolá Alí Jamenei tras bombardeos estadounidenses e israelíes ejecutados este sábado, y en el que aseguró que se trató de una operación necesaria al tratarse de una figura que había asesinado a “miles” de estadounidenses a lo largo de estos últimos años. Asimismo, el mandatario republicano explicó que la ofensiva contra el régimen iraní no cesará tras la muerte del líder supremo.

En el video, Trump afirmó que Estados Unidos “vengará” las muertes de militares estadounidenses y “asestará el golpe más contundente” al régimen iraní. De igual forma, señaló que el país está “emprendiendo una operación masiva, no solo para garantizar la seguridad de nuestro propio tiempo y lugar, sino para nuestros hijos y los hijos de ellos”. Asimismo, el presidente indicó que este es el “deber y la carga de un pueblo libre”, añadiendo que “Estas acciones son correctas y son necesarias para garantizar que los estadounidenses nunca tengan que enfrentar a un régimen terrorista radical y sanguinario, armado con armas nucleares”.

Venganza contra Irán

Las palabras del presidente se producen mientras la represalia de Irán se intensifica tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que mataron a Jamenei, desencadenando uno de los momentos más trascendentales para la República Islámica desde 1979. El ataque masivo fue lanzado contra Irán durante la noche del sábado, después de que Teherán rechazara las exigencias estadounidenses de reducir su programa nuclear.

Durante la alocución, Trump agregó que “Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y seguirán hasta que todos nuestros objetivos sean alcanzados”. El mandatario republicano continuó diciendo que “lamentablemente es probable que haya más” bajas estadounidenses, y añadió: “Como una sola nación, lamentamos a los verdaderos patriotas estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio por nuestra nación, incluso mientras continuamos la misión justa por la cual dieron sus vidas”.

Si bien Trump agregó que “haremos todo lo posible” para evitar más bajas, también advirtió que “Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más severo a los terroristas que han librado una guerra contra, básicamente, la civilización”. Cerca del final del video, Trump comentó: “Insto una vez más a la Guardia Revolucionaria, a la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban plena inmunidad o enfrenten una muerte segura. Será una muerte segura, no será algo bonito”.