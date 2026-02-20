ANÁLISIS
Peligro midterms: el 80% de los votantes republicanos pide a Trump detener la dispensación de la píldora abortiva por correo y 1 de cada 3 está pensando no acudir a las urnas si se debilita la posición provida
El 74% de los conservadores encuestados advirtió de que la postura de un candidato sobre el aborto será fundamental a la hora de depositar la papeleta.
El idilio de Donald Trump con los votantes republicanos provida está en un momento crítico. La laxitud de la Administración respecto a la píldora abortiva, que sigue siendo dispensada por correo desde la era Biden, y la falta de contundencia frente al aborto -llegó a plantearse eliminar la enmienda Hyde- han llevado a los defensores del no nacido a decir "basta" y lanzar un ultimátum: si el GOP quiere tener alguna posibilidad en las midterms, debe dar pasos claros en este campo.
No es una amenaza vana. Según una encuesta de Cygnal, el 80% de los votantes republicanos exige a Trump que bloquee la norma que permite la dispensación por correo de la mifepristona, uno de los compuestos para el aborto químico. De hecho, 21 estados rojos se sumaron a una demanda de Luisiana en este sentido.
Además, uno de cada tres de los encuestados (32%) advirtió de que se está planteando no acudir siquiera a las urnas en caso de que el GOP relaje su posición provida o no haga gestos claros en esta dirección. Una cifra que sube al 34% en cuanto a disposición para realizar tareas como voluntario del partido en este escenario.
El aborto, clave para decidir al 74% de los votantes republicanos
En este sentido, el 74 % de los votantes republicanos en las primarias afirman que la postura de un candidato sobre el aborto es importante a la hora de decidir a quién apoyar. El 75 % afirma que es importante que los republicanos del Congreso supervisen de forma agresiva las acciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en materia de aborto.
Por si quedaran dudas sobre el problema capital al que se enfrenta el GOP con una parte fundamental de su electorado, la encuesta desvela que el 86% se opone a que los fondos federales se utilicen para financiar abortos, el 79% quiere mantener la Enmienda Hyde y el 75 % apoya la retirada de fondos a Planned Parenthood.
Descontento con la gestión de Kennedy sobre el aborto
A pesar de que es el mejor valorado del Gabinete de Trump según alguna encuesta, el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. no sale especialmente bien parado entre los votantes provida:
"El 65 % se opone a la orientación general del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en materia de aborto (liberación de fondos para Planned Parenthood, aprobación de un nuevo fármaco abortivo, retraso del estudio de seguridad)- Estos datos incluyen el 68 % de los votantes republicanos de Trump y el 69 % de los votantes republicanos de MAHA".
Política
Robert F. Kennedy Jr, el alto cargo mejor valorado de Trump
Santiago Ospital
Los provida ya avisaron a Trump: "Si los republicanos abandonan Hyde, perderán seguro en noviembre"
"Ceder a las demandas de los demócratas de que nuestros impuestos se utilicen para financiar planes que cubran el aborto a demanda hasta el momento del nacimiento sería una traición enorme.
Durante décadas, la oposición a la financiación del aborto con dinero de los contribuyentes y el apoyo a la Enmienda Hyde han sido un principio fundamental inquebrantable y una norma mínima en el Partido Republicano. Sugerir que los republicanos deberían ser 'flexibles' supone abandonar este compromiso que se ha mantenido durante décadas. Si los republicanos abandonan la Enmienda Hyde, es seguro que perderán en noviembre".