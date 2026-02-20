Peligro midterms: el 80% de los votantes republicanos pide a Trump detener la dispensación de la píldora abortiva por correo y 1 de cada 3 está pensando no acudir a las urnas si se debilita la posición provida

Publicado por Israel Duro 20 de febrero, 2026

El idilio de Donald Trump con los votantes republicanos provida está en un momento crítico. La laxitud de la Administración respecto a la píldora abortiva, que sigue siendo dispensada por correo desde la era Biden, y la falta de contundencia frente al aborto -llegó a plantearse eliminar la enmienda Hyde- han llevado a los defensores del no nacido a decir "basta" y lanzar un ultimátum: si el GOP quiere tener alguna posibilidad en las midterms, debe dar pasos claros en este campo.

No es una amenaza vana. Según una encuesta de Cygnal, el 80% de los votantes republicanos exige a Trump que bloquee la norma que permite la dispensación por correo de la mifepristona, uno de los compuestos para el aborto químico. De hecho, 21 estados rojos se sumaron a una demanda de Luisiana en este sentido.

Además, uno de cada tres de los encuestados (32%) advirtió de que se está planteando no acudir siquiera a las urnas en caso de que el GOP relaje su posición provida o no haga gestos claros en esta dirección. Una cifra que sube al 34% en cuanto a disposición para realizar tareas como voluntario del partido en este escenario.

El aborto, clave para decidir al 74% de los votantes republicanos

En este sentido, el 74 % de los votantes republicanos en las primarias afirman que la postura de un candidato sobre el aborto es importante a la hora de decidir a quién apoyar. El 75 % afirma que es importante que los republicanos del Congreso supervisen de forma agresiva las acciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en materia de aborto.

Por si quedaran dudas sobre el problema capital al que se enfrenta el GOP con una parte fundamental de su electorado, la encuesta desvela que el 86% se opone a que los fondos federales se utilicen para financiar abortos, el 79% quiere mantener la Enmienda Hyde y el 75 % apoya la retirada de fondos a Planned Parenthood.

Descontento con la gestión de Kennedy sobre el aborto

A pesar de que es el mejor valorado del Gabinete de Trump según alguna encuesta, el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. no sale especialmente bien parado entre los votantes provida:

"El 65 % se opone a la orientación general del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en materia de aborto (liberación de fondos para Planned Parenthood, aprobación de un nuevo fármaco abortivo, retraso del estudio de seguridad)- Estos datos incluyen el 68 % de los votantes republicanos de Trump y el 69 % de los votantes republicanos de MAHA".