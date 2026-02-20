Fallece Eric Dane, estrella de 'Grey's Anatomy', tras ser diagnosticado de ELA

Publicado por Víctor Mendoza 20 de febrero, 2026

Murió a los 53 años el actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie Grey's Anatomy. El año pasado, según AFP, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

"Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS News. "Pasó sus últimos días rodeado de sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo".

"A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla", continuaron. "Le echaremos mucho de menos y siempre le recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento tan difícil".

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie Salvado por la campana. Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en Grey's Anatomy en 2006, cuando dio vida al apuesto cirujano Mark Sloan. Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO Euphoria.

"Eric era una luz", publicó en redes Kim Raver, quien interpretó a Teddy Altman en Grey's. "Se le veía brillar sin esfuerzo en el plató de Anatomía de Grey, así como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, se le iluminaban los ojos y, con una mirada pícara, pronunciaba con un timing cómico perfecto una frase que te dejaba boquiabierto. Te echaremos de menos".