Charleston: confirman la muerte de un inmigrante ilegal que disparó contra los policías en un operativo

Publicado por Diane Hernández 19 de febrero, 2026

Un inmigrante indocumentado de origen mexicano murió tras disparar contra un agente del orden durante un intento de arresto en el condado de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El sospechoso, identificado como Floriberto Pérez-Nieto, disparó en el pecho a un agente el 11 de febrero mientras intentaba evadir a las autoridades en las inmediaciones de Charleston, en Carolina del Sur. Según el DHS, el oficial sobrevivió gracias a que llevaba un chaleco antibalas. Los agentes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

De acuerdo con la investigación, los agentes acudieron inicialmente la noche del 10 de febrero tras recibir reportes de disparos en Johns Island, pero no lograron localizar al sospechoso en ese momento. Horas más tarde, recibieron un nuevo aviso que permitió identificar el vehículo de Pérez-Nieto. Cuando intentaron detenerlo, el individuo abrió fuego contra uno de los oficiales, lo que desencadenó el enfrentamiento.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló en un comunicado que el sospechoso había obtenido el arma de manera ilegal y destacó que el chaleco antibalas fue clave para salvar la vida del agente. "Podría haber tenido un desenlace muy diferente para este agente y su familia", afirmó.

Según el DHS, Pérez-Nieto había sido deportado previamente de Estados Unidos el 20 de febrero de 2019 tras ingresar ilegalmente desde México. Posteriormente reingresó al país sin autorización en una fecha no especificada y tenía antecedentes por reingreso ilegal, indicaron las autoridades federales.