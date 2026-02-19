Ocho esquiadores murieron en una histórica avalancha en Castle Peak, California

Publicado por Joaquín Núñez 18 de febrero, 2026

Ocho esquiadores perdieron la vida en una avalancha en la montaña de Castle Peak, ubicada en la ciudad de Truckee, California. El hecho ocurrió el pasado martes, pero las condiciones climáticas dificultaron las tareas de rescate, por lo que los cuerpos fueron detectados un día después.

El grupo de esquiadores que se vio afectado por la avalancha formaba parte de una excursión guiada. De acuerdo con Reuters, la avalancha en cuestión era del tamaño de "un campo de fútbol". "Los esquiadores supervivientes, que se refugiaron en un refugio improvisado construido parcialmente con lonas tras la avalancha, utilizaron radiobalizas de emergencia y mensajes de texto para comunicar su ubicación a los rescatistas", explicó el citado medio.

Las autoridades intentarán recuperar los cuerpos de los esquiadores fallecidos cuando el clima se calme y permita un viaje más seguro. Sin embargo, se esperan hasta 45 centímetros de nieve en la zona el jueves y el viernes, lo que podría retrasar aún más las tareas de rescate.

A la histórica nevada, que ya había superado los 76 centímetros en algunas zonas cercanas, se sumaron ráfagas de viento que superaron los 160 kilómetros por hora, dificultando aún más las condiciones climáticas.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, brindó una conferencia de prensa el miércoles, en la que confirmó que había 15 personas en la excursión, nueve mujeres y seis hombres. Las autoridades pudieron rescatar a un hombre y cinco mujeres, aunque ocho de los nueve esquiadores restantes fueron encontrados sin vida.

"Aproximadamente 50 personas cualificadas se despliegan en el lugar, tanto desde el lado sur como desde el norte, tratando de llegar a esta zona", expresó la funcionaria sobre las condiciones de los operativos de rescate.

"Diría que decir que las condiciones meteorológicas son extremas es quedarse corto. Hay mucha nieve, vientos huracanados, vientos que impiden ver, por lo que avanzamos muy lentamente y con cuidado, con motos de nieve y esquiadores, subiendo a la zona, que sigue considerándose de muy alto riesgo de avalanchas", añadió.

En cuanto a Castle Peak, es un popular destino de esquí en California, cerca de un popular destino de esquí de travesía junto a la Interestatal 80, cerca del Lago Tahoe, que se encuentra en el límite con Nevada.