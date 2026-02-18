Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico: "Estamos en el lugar correcto ahora"

Publicado por Williams Perdomo 18 de febrero, 2026

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo el miércoles que lamentaba el lento progreso que logró su compañía en la identificación de usuarios menores de edad en Instagram mientras testificaba en un juicio histórico por adicción a las redes sociales en Los Ángeles.

Cuando se le pidió que comentara las quejas internas de la empresa de que no se estaba haciendo lo suficiente para verificar si los niños menores de 13 años estaban usando la plataforma, el jefe de 41 años de Meta, que también posee Facebook y WhatsApp, dijo que se habían realizado mejoras.

Pero "siempre deseo que hubiéramos podido llegar antes", añadió Zuckerberg.

Zuckerberg era el testigo más esperado en el juicio de California, el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las plataformas de redes sociales.

El juicio marcó la primera vez que el multimillonario abordó la seguridad de sus plataformas dominantes a nivel mundial directamente ante un jurado.

Zuckerberg se mostró muy reservado al principio, informó un periodista de la AFP en la sala de la corte, pero luego comenzó a animarse, mostrando signos de enojo, sacudiendo la cabeza y agitando las manos mientras se giraba hacia el jurado.

Los 12 jurados en Los Ángeles escucharon el testimonio cada vez más tenso mientras el abogado demandante, Mark Lanier, presionaba a Zuckerberg sobre la verificación de la edad y su filosofía rectora para tomar decisiones en la gran empresa de redes sociales que controla.

El juicio durará hasta fines de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google, e Instagram, de Meta, son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley GM, una residente de California de 20 años que ha sido una gran usuaria de las redes sociales desde la infancia.

Kaley GM comenzó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los nueve, luego TikTok y Snapchat.

Los menores de 13 años no pueden ingresar a Instagram, y Lanier presionó a Zuckerberg sobre el hecho de que Kaylee se había registrado fácilmente en la plataforma a pesar de las reglas que estaban enterradas en lo profundo del acuerdo de usuario, que según él no se podía esperar que un niño leyera.

"En el lugar correcto ahora"

Zuckerberg se enfrentó a un documento interno que decía que Instagram tenía cuatro millones de usuarios menores de 13 años en 2015, en el momento en que el demandante adoptó la aplicación, y que el 30 por ciento de todos los niños de 10 a 12 años en los Estados Unidos eran usuarios.

Zuckerberg dijo que "estamos en el lugar correcto ahora" en lo que respecta a la verificación de la edad, y que con el tiempo se agregarán nuevas herramientas y métodos.

Lanier continuó argumentando que cuando la aplicación de estas reglas era más laxa, los jóvenes como Kaley también estaban sujetos a los esfuerzos de Meta por aumentar el tiempo dedicado a sus aplicaciones que dominan el mundo.

Zuckerberg admitió que "solíamos tener objetivos en torno al tiempo", pero que el objetivo de la empresa siempre fue "crear servicios útiles que ayuden a las personas a conectarse con las personas que les importan y aprender sobre el mundo".

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar el uso compulsivo entre los jóvenes, dañando su salud mental en el proceso.

El caso, junto con dos juicios similares programados en Los Ángeles este verano, tiene como objetivo establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio entre los jóvenes.

Los procedimientos se centran únicamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense otorga a las plataformas una inmunidad casi total frente a la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios.