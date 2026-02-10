Cómo inscribir a su hijo en las Cuentas Trump: guía sobre el nuevo fondo de inversión para menores

Publicado por Víctor Mendoza 10 de febrero, 2026

La Administración ha inaugurado oficialmente una nueva vía digital para reclamar el acceso a las cuentas de inversión para menores, un programa diseñado para fomentar el ahorro a largo plazo que en algunos casos inicia con un capital semilla de hasta $1.000.

Los padres o tutores legales tienen ahora la posibilidad de abrir una Cuenta Trump (Trump Account) utilizando dos canales principales para el registro:

Declaración de Impuestos : enviando el Formulario IRS 4547 junto con su declaración de impuestos de 2025.

: enviando el Formulario IRS 4547 junto con su declaración de impuestos de 2025. Portal web oficial: A través de la página form.trumpaccounts.gov, donde ya se puede completar el proceso de inscripción en línea.

¿Qué es una Trump Account y cómo funciona?

Una Trump Account es similar a una Cuenta de Retiro Individual (IRA) tradicional, establecida por un adulto autorizado para el beneficio exclusivo de un menor de edad identificado en la Parte II del Formulario 4547.

Bajo esta estructura legal, el niño es el propietario legal del activo (beneficiario de la cuenta), mientras que el adulto actúa como administrador inicial. Este instrumento busca democratizar el acceso a los mercados financieros desde el nacimiento.

Requisitos de elegibilidad: ¿quién puede solicitar una Trump Account?, ¿y los $1.000 iniciales?

Para que un menor de edad sea elegible como beneficiario de una cuenta Trump, debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Edad : debe tener menos de 18 años al finalizar el año en que completa el papeleo para abrir la cuenta. Para los trámites realizados en 2026, esto significa que el niño debe haber nacido después del 31 de diciembre de 2008 .

: debe tener menos de 18 años al finalizar el año en que completa el papeleo para abrir la cuenta. Para los trámites realizados en 2026, esto significa que el niño . Identificación : debe poseer un Número de Seguro Social ( SSN ) válido para fines de empleo, emitido antes de que se realice la elección de la cuenta

: debe poseer un ( ) válido para fines de empleo, emitido antes de que se realice la elección de la cuenta Unicidad: no debe haber tenido una elección de cuenta Trump previa presentada en su nombre

No todos son elegibles al monto inicial de $1.000. De los que cumplan los requisitos anteriores, solo podrán solicitarlo los nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

¿Cómo se invierte el dinero de estas cuentas?

Las inversiones deben ser elegidas por el adulto responsable. Para proteger el patrimonio de los menores y asegurar un crecimiento constante, la normativa exige que los fondos se inviertan en:

Fondos indexados de acciones de EEUU o Fondos Cotizados (ETF) de bajo costo.

o Fondos Cotizados (ETF) de bajo costo. Diversificación amplia : los activos deben estar diversificados para minimizar riesgos.

: los activos deben estar diversificados para minimizar riesgos. Bajas comisiones: El coeficiente de gastos (expense ratio) no puede superar el 0.10%. Esto significa que por cada $1.000 invertidos, la comisión anual no debe exceder el $1.

Contribuciones adicionales: ¿quién puede aportar fondos?

Aunque no es obligatorio realizar depósitos adicionales, se permite contribuir hasta $5.000 anuales para maximizar el interés compuesto. Las fuentes de financiamiento permitidas incluyen:

Padres y familiares : depósitos directos de ahorros personales.

: depósitos directos de ahorros personales. Empleadores : contribuciones que pueden estar exentas de ingresos brutos bajo la sección 128.

: contribuciones que pueden estar exentas de ingresos brutos bajo la sección 128. Gobiernos y ONGs : aportaciones calificadas de estados, distritos o instituciones 501(c)(3).

: aportaciones calificadas de estados, distritos o instituciones 501(c)(3). Rollovers: transferencias de fondos desde otras cuentas calificadas.

Fechas clave y qué sucede cuando el menor cumple 18 años

El plazo para inscribir a los menores ya se encuentra abierto. Sin embargo, es importante considerar los siguientes hitos temporales:

4 de julio de 2026 : fecha oficial en la que las cuentas comenzarán a estar vigentes y se depositarán los primeros fondos del programa piloto.

: fecha oficial en la que las cuentas comenzarán a estar vigentes y se depositarán los primeros fondos del programa piloto. Mayoría de edad ( 18 años ): al cumplir los 18, la cuenta se transfiere totalmente al joven. El adulto deja de ser custodio y el titular decide si mantener la inversión o retirarla, por ejemplo para invertir en educación superior o destinarlo a la compra de una vivienda.

( ): al cumplir los 18, la cuenta se transfiere totalmente al joven. El adulto deja de ser custodio y el titular decide si mantener la inversión o retirarla, por ejemplo para invertir en educación superior o destinarlo a la compra de una vivienda. Fin del período de crecimiento: las restricciones especiales de inversión finalizan el 31 de diciembre del año anterior a que el titular cumpla los 18 años.