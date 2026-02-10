El Tesoro sanciona a dos empresas vinculadas a Hezbolá en Líbano e Irán

El Departamento del Tesoro sancionó lo que describió como "dos mecanismos clave" que Hezbolá utiliza para financiar sus operaciones, incluida la generación de ingresos vinculada a Irán y la explotación del sector financiero informal del Líbano.

"Hezbolá es una amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", declaró el secretario Scott Bessent en el anuncio del martes. "El Tesoro trabajará para aislar a estos terroristas del sistema financiero mundial para dar al Líbano la oportunidad de volver a ser pacífico y próspero".

El departamento sancionó a Jood SARL. Aquella, aseguró, es una empresa de cambio de oro que trabaja con Al-Qard Al-Hassan, una organización sin ánimo de lucro alineada con Hezbolá y sancionada por Estados Unidos que opera bajo la apariencia de una organización no gubernamental mientras presta servicios financieros de tipo bancario a Hezbolá.

Según el Departamento, altos cargos de AQAH trabajaron con Jood SARL para establecer una cadena de empresas que comerciaran con oro en Líbano y, potencialmente, en el extranjero, y convirtieran las reservas de oro de Hezbolá en moneda utilizable.

El Tesoro también sancionó a una red internacional de adquisición y envío de mercancías dirigida por Ali Qasir, un financiero de Hezbolá previamente sancionado por Estados Unidos y con sede en Irán. Qasir trabaja con asociados en múltiples jurisdicciones para eludir las sanciones, recaudar fondos y adquirir armas para Hezbolá, utilizando una red de empresas, particulares y buques para facilitar las exportaciones ilícitas, declaró el departamento.

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, declaró que el anuncio de este martes apoya "toda la política de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de Irán y sus peones terroristas como Hezbolá."

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su disposición para garantizar que Hezbolá ya no pueda obstruir la regeneración del Líbano ni suponer una amenaza para Estados Unidos y sus intereses", declaró Pigott.

© JNS