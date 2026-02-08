La familia de Savannah Guthrie revela que recibió un mensaje de los presuntos secuestradores de su madre: “Pagaremos”

Una imagen de la familia Guthrie pidiendo el retorno de su madre captura / @savannahguthrie en Instagram

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de febrero, 2026

La presentadora de televisión Savannah Guthrie difundió un nuevo video en redes sociales en el que confirmó que su familia recibió un mensaje atribuido a los presuntos secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida desde el pasado fin de semana en Arizona.

Acompañada por sus hermanos, Camron y Annie Guthrie, la periodista se dirigió directamente a quienes tendrían retenida a su madre. “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre para poder celebrarlo con ella. Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”, afirmó.

El video fue publicado el sábado en Instagram bajo el mensaje “Tráiganla a casa”, una frase que la familia ha repetido en cada una de sus comunicaciones públicas desde que se reportó la desaparición. Aunque no se han revelado detalles sobre el contenido ni la autenticidad del supuesto mensaje, las autoridades han indicado previamente que siguen todas las pistas disponibles.

Días antes, los hijos de Nancy Guthrie ya habían emitido un llamado urgente, subrayando la vulnerabilidad de la mujer. “Nuestra mamá es nuestro corazón y nuestro hogar. Tiene 84 años. Su salud, su corazón, es frágil. Vive con dolor constante. Está sin ningún medicamento. Lo necesita para sobrevivir y lo necesita para no sufrir”, expresaron en otro video.

La familia también manifestó su disposición a dialogar, pero pidió pruebas de vida ante el temor de manipulaciones. “Necesitamos saber sin ninguna duda que está viva y que ustedes la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, pónganse en contacto con nosotros”, añadió Guthrie.

El hermano de la presentadora, Camron Guthrie, reforzó el pedido en un mensaje separado, solicitando a los responsables que establezcan una vía directa de comunicación para avanzar en una eventual negociación.

Nancy fue reportada como desaparecida después de no asistir a la iglesia, lo que activó una investigación del Departamento del Sheriff del condado de Pima. Las autoridades han señalado que la mujer podría haber sido secuestrada mientras dormía y advirtieron que la falta de sus medicamentos diarios incrementa el riesgo para su salud.