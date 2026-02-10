Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de febrero, 2026

El Consejo de Escuelas Concertadas del Estado de Oklahoma votó por unanimidad el 9 de febrero denegar una solicitud de la Fundación de la Escuela Chárter Judía Ben Gamla para abrir una escuela autónoma judía pública y virtual, citando un "precedente legal vinculante" establecido por el Tribunal Supremo de Oklahoma.

La decisión sirve para bloquear lo que habría sido una de las primeras escuelas chárter de afiliación religiosa y financiación pública del estado. Se produjo tras una sentencia judicial de 2024 que determinó que las escuelas concertadas basadas en la fe son ilegales según la Constitución de Oklahoma.

Ese fallo, a raíz de un litigio sobre un plan para erigir una escuela católica chárter, fue avalado por el Tribunal Supremo de EEUU tras una votación 4-4 el mayo pasado.

Eric Baxter, abogado de Ben Gamla y asesor principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, declaró que las acciones del fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, "han colgado un cartel de 'aquí no se admiten proyectos religiosos' en el programa de escuelas chárter del estado".

Prometió, además, que "pronto" pedirá "a un tribunal federal que proteja la libertad de Ben Gamla" para atender a las familias del estado, lo que, añadió, "es un derecho del que goza cualquier otra escuela concertada cualificada".

Ben Gamla, que opera cuatro campus chárter en Florida, había presentado su programa K-12 en línea como una "educación rigurosa, basada en valores", que combina los estándares académicos estatales con el aprendizaje judío y abierto a estudiantes de todas las religiones, según Becket.

"Los padres de todo el Sooner State merecen más opciones de alta calidad para la educación de sus hijos, no menos", declaró Peter Deutsch, fundador de la red rechazada en Oklahoma. "Sin embargo, el fiscal general Drummond les está robando opciones al eliminar escuelas como Ben Gamla".

Brian Shellem, presidente de la junta, dijo que el panel posee poco poder de decisión ante la ley existente, pero dio la bienvenida a la acción de la legislatura estatal, Ben Gamla y otros que busquen alinear la ley de Oklahoma con la Constitución de Estados Unidos.

"El mérito debe ser el factor decisivo a la hora de conceder una carta a un solicitante", declaró. "Las familias merecen más escuelas de alta calidad financiadas con fondos públicos entre las que elegir, y el futuro colectivo de nuestra nación depende de la mejora de su sistema educativo".

Añadió que "alienar a socios probados y de éxito va en contra de que logremos ese objetivo, por lo que esto merece una resolución al más alto nivel con el Tribunal Supremo de Estados Unidos".

