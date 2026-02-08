Will Lewis dimite como CEO del Washington Post tras recortes masivos y tensiones internas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de febrero, 2026

Will Lewis, ahora exdirector ejecutivo y editor del Washington Post, renunció a su cargo este sábado en medio de un clima de fuertes cuestionamientos internos y apenas días después de que la compañía ejecutara un recorte que afectó a cerca del 30% de su plantilla.

En un comunicado, Lewis explicó que tomó la decisión para “garantizar el futuro sostenible” del periódico, que en los últimos años ha enfrentado pérdidas financieras y una caída en su audiencia. Su salida se produce tras una ola de despidos que superó los 300 periodistas y provocó duras críticas dentro y fuera de la redacción.

El histórico exeditor Marty Baron describió la jornada como uno de los momentos más difíciles para el diario, reflejando el malestar que se ha extendido entre trabajadores actuales y antiguos. Durante el mandato de Lewis también se registró la salida de numerosos periodistas y un creciente descontento en la sala de redacción.

De forma interina, la empresa será dirigida por Jeff D’Onofrio, actual director financiero. El propietario del medio, Jeff Bezos, sostuvo que el periódico mantiene una “misión periodística esencial” y una gran oportunidad de crecimiento, aunque no hizo referencia directa a las recientes medidas de ajuste.

Lewis había llegado a la compañía a comienzos de 2024 con el objetivo de revertir los números rojos y modernizar el negocio. Entre sus iniciativas figuraban una mayor apuesta por la inteligencia artificial, nuevos productos de opinión y ambiciosas metas de expansión de suscriptores. Sin embargo, la rentabilidad sostenida nunca llegó.

Su gestión también estuvo rodeada de controversias vinculadas a su etapa previa en la prensa británica, que reavivaron debates sobre estándares éticos y liderazgo. Además, la abrupta salida de la editora ejecutiva Sally Buzbee tras desacuerdos estratégicos evidenció fracturas en la cúpula editorial.

Antes de asumir en el Washington Post, Lewis había sido CEO de Dow Jones y editor en el Wall Street Journal. Su renuncia abre ahora un nuevo capítulo para uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, que deberá redefinir su rumbo en un entorno mediático cada vez más desafiante.