Savannah Guthrie pide ayuda tras vencer el plazo del rescate de su madre: "Mamá sigue ahí fuera"

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima solicita a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Nancy Guthrie Oficina del Sheriff del Condado de Pima .

Publicado por Carlos Dominguez 10 de febrero, 2026

Savannah Guthrie, copresentadora de Today en NBC News, explicó que su familia mantiene la convicción de que su madre, víctima de un secuestro, sigue con vida, y reforzó su mensaje con un nuevo llamamiento público dirigido a cualquier persona que pueda aportar pistas o información que ayude a avanzar en la investigación.

“Creemos que nuestra mamá sigue ahí fuera”, dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “Necesitamos su ayuda”.

Mientras el presunto plazo para el pago del rescate que garantizaría el regreso seguro de Nancy, la madre de Guthrie, expiraba el lunes, las autoridades señalaron que aún no habían identificado a ningún sospechoso ni persona de interés.

El FBI también indicó que no tiene constancia de “ninguna comunicación continua entre la familia Guthrie y los presuntos secuestradores” y anunció una recompensa de $50.000 por cualquier información que pueda ayudar en el caso.

La mujer, de 84 años, desapareció de su vivienda en Tucson, Arizona, en plena noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero, lo que ha desencadenado una amplia operación de búsqueda en un caso que ha captado la atención del país.

El FBI difunde imágenes de un “individuo armado” ante la puerta de Nancy Guthrie

Nuevas imágenes difundidas el martes por el FBI muestran a una persona con un pasamontañas completo manipulando, al parecer, la cámara de la puerta de entrada de la casa de la madre de la presentadora de televisión desaparecida desde hace diez días.

Las seis fotografías y tres vídeos publicados por el director del FBI, Kash Patel, en su cuenta de X, muestran a un individuo en un porche desierto y de noche, en inquietantes imágenes en blanco y negro.

La persona es descrita como un “individuo armado”.