Un panel del Senado interroga a Mamdani sobre la revocación de órdenes ejecutivas sobre Israel y el odio a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de febrero, 2026

Un comité del Senado de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la administración del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, citando preocupaciones de que rescindir las órdenes ejecutivas relacionadas con el antisemitismo e Israel podría debilitar las protecciones de los derechos civiles y poner en peligro la financiación federal para la ciudad.

El senador Bill Cassidy (republicano por Laos), presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, envió una carta a Mamdani el miércoles cuestionando si la revocación perjudicaría la aplicación de la ley federal de derechos civiles, poniendo potencialmente en riesgo aproximadamente 2.200 millones de dólares en fondos federales para educación asignados a la ciudad de Nueva York.

"El antisemitismo no es una preocupación abstracta en Ciudad de Nueva York", escribió Cassidy. "Es una realidad vivida por millones de estudiantes y residentes, y sus consecuencias son muy graves".

En su primer día en el cargo, Mamdani rescindió todas las órdenes ejecutivas firmadas por su predecesor, Eric Adams, desde septiembre de 2024. Entre las medidas figuraban una orden de junio por la que se creaba la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo y una orden de diciembre por la que se oponía a las iniciativas de boicot, desinversión y sanciones contra Israel.

La orden de junio adoptó la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Cassidy rebatió las anteriores críticas de Mamdani a la definición, señalando que está ampliamente reconocida como herramienta para identificar el antisemitismo contemporáneo, y preguntó si se consultó a las agencias federales antes de rescindir la orden.

Advirtió de que las decisiones "no alineadas con las órdenes ejecutivas federales" que debilitan las salvaguardias para los estudiantes judíos justifican un "escrutinio cuidadoso", y añadió que los estudiantes judíos "merecen una clara garantía de que su seguridad y sus derechos civiles no se verán comprometidos" por las medidas adoptadas por la oficina del alcalde.

El senador añadió que la financiación federal del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York sigue supeditada al cumplimiento de la ley de derechos civiles y las órdenes ejecutivas pertinentes. Pidió a Mamdani que explicara cómo piensa su administración combatir el antisemitismo en las escuelas y proteger a los estudiantes judíos.

La carta de Cassidy también pedía una aclaración de la posición actual del alcalde sobre el movimiento de boicot y desinversión y hacía referencia a la actividad reciente en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, donde los empleados formaron un "Grupo de Trabajo sobre la Opresión Global y la Salud Pública" que, al parecer, calificó las acciones de Israel de "genocidio".

Cassidy pidió que Mamdani respondiera antes del 19 de febrero.

© JNS